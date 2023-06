Apbalvos Baltijas ģimenes uzņēmumu čempionus, spriedīs par to iespējām

Šā gada 30.jūnijā Tartu norisināsies starptautiska konference, kurā pulcēsies Baltijas reģiona ģimenes uzņēmumu pārstāvji, biznesa līderi un pētnieki no visas pasaules, tostarp tiks nosaukti un apgalvoti Baltijas ģimenes uzņēmumu čempioni, ziņo pasākuma rīkotāji.

Baltijas ģimenes uzņēmumu čempionu saraksta ("top") galvenais mērķis ir veicināt izpratni par ģimenes uzņēmumiem un to nozīmi reģionā, stāsta pasākuma rīkotāja "Baltic Family Firm Institute" līdzdibinātāja un valdes locekle Anete Pajuste. Tādas kompānijas Baltijas reģionā ir diezgan jauna parādība, un nereti cilvēki neizprot, kas ir ģimenes uzņēmums, kādi ir tā izaicinājumi un iespējas.

"Esam saskārušies ar vidēja izmēra uzņēmumu, kuri pieder un kurus vada vairāki ģimenes locekļi, neizpratni par to, kāpēc tos pieskaita pie ģimenes uzņēmumiem, jo tie taču ir "mazi un tajos nav citu darbinieku bez ģimenes locekļiem". Tā nebūt nav. Piemēram, tādi milži kā "Ford Motor Company", "Wal-Mart" un Ferragamo ir vairāku paaudžu ģimenes uzņēmumi. Tiem parasti ir spēcīga tradīciju un vērtību izjūta, un tie var kalpot kā paraugs citiem uzņēmumiem ilgtspējīgai attīstībai," skaidro Pajuste.

Viņa arī piebilst, ka šī gada čempionu atlasē līdztekus finansiālajiem rādītājiem uzmanība pievērsta arī tām sabiedrībām, kuras lepojas ar savu ģimenes uzņēmuma statusu,

Šī gada konferences galvenais temats ir ģimenes uzņēmumu noturība un stratēģiskās izvēles sarežģītos apstākļos. Konferencē piedalīsies pieredzējuši pasaules līmeņa ģimenes uzņēmumu pētniecības un prakses eksperti, kuri uzstāsies gan ar prezentācijām, gan vadīs darbnīcas ģimenes uzņēmumu pārstāvjiem. Pasākumā gaidīts Kopenhāgenas Universitātes profesors Mortens Benedsens (Morten Bennedsen), kurš ir ģimenes uzņēmumu programmu vadītājs un konsultants dažādās pasaules valstīs, ģimenes uzņēmumu pētniece, ASV Northeastern University profesore Kimberlija Edlestone (Kimberly A. Eddleston), profesors Alfredo de Massis (Alfredo De Massis), viens no pasaulē visplašāk publicētajiem autoriem ģimenes uzņēmumu pētījumu jomā, u.c.

Viens no aktuālajiem jautājumiem Baltijas reģiona ģimenes uzņēmumiem ir uzņēmuma savlaicīga sagatavošana paaudžu nomaiņai – vai nu ģimenes ietvaros, vai piesaistot profesionālus vadītājus no ārienes. Dati rāda, ka paaudžu nomaiņa reģionā notiek lēni. Piemēram, 80% no lielākajiem Latvijas ģimenes uzņēmumiem joprojām atrodas to dibinātāja kontrolē. Konferences paneļdiskusija būs veltīta vairāku paaudžu uzņēmumu veiksmes formulu izpētei, un tajā piedalīsies nākamo paaudžu ģimenes uzņēmumu pārstāvji no Baltijas reģiona, Norvēģijas un Vācijas, tostarp Martins Šilijs (Martin Schily), ģimenes uzņēmuma "Voith Group" (Vācija) piektās paaudzes pārstāvis.

Konferenci organizē "Baltic Family Firm Institute", European Corporate Governance Institute, Tartu Universitāte, SSE Riga ar "Livonia Partners", "Signet Bank", "Sorainen" un Ivara Bergmaņa ("ViaClarus") atbalstu.