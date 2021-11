Apbalvos gada preces – iecienītus un vairāk pirktus produktus

Apbalvos gada preces – iecienītus un vairāk pirktus produktu

Asociācija kopš 2003.gada piešķir preču zīmi "Gada prece". Kopumā šajos gados nosaukumu "Gada prece" ir ieguvuši 674 produkti un preces. Tās mērķis ir apzināt un popularizēt gada preci mazumtirdzniecībā.

Populārākās un patērētāju ikdienā pirktākās preces nosaka, apkopojot iepriekšējā gada pārdošanas apmērus Latvijā. Šo produktu izcelšanai ir reģistrēta Eiropas preču zīme "Gada prece" ("Product of the Year"), un šo preču zīmi jau kopš 2003.gada piešķir Latvijas Tirgotāju asociācija. Atbilstību "Gada preces" nosaukumam nosaka dažādās preču kategorijās aptaujājot nozīmīgākos tirgotājiem, kā arī iepazīstoties ar tirgus izpētes datiem.

Šogad nosaukumu "Gada prece 2020" ieguvuši 11 vairāk pārdotie produkti dažādās preču kategorijās:

1. SIA "Kosmolats" mutes skal. līdzeklis "Lesnoj balzam"

2. SIA "Merrild Baltics" šķīstošā kafija "Merrild gold"

3. SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" "Mājas" desa

4. SIA "MV Latvia" tekila "Sierra Silver"

5. SIA "Balttur-R" "Provansas majonēze "Francis""

6. AS "Cēsu alus" "Cēsu Premium Original" alus

7. A/S "Aldaris" "Mežpils tradicionālais alus"

8. AS "Balticovo" vistu olas "Balticovo", A/M , 10 gab.

9. SIA "Pellija A" torte "Umka"

10. SIA "Gaļas nams-Ādaži" doktora desa dabīgā apvalkā

11. "Osama Distributors" UAB "Osama" filiāle "Tymbark" multivitamīnu dzēriens