Apbalvoti Baltijas zīmoli. 'Delfi' – mīlētākais mediju zīmols Latvijā un Baltijā

Piektdienas vakarā Tallinā notiekošajā "Baltic Brand Awards" tika paziņoti mīlētākie, zaļākie, cilvēcīgākie, meklētākie un visstraujāk augošie zīmoli. Šogad pirmoreiz apbalvoti arī drosmīgākie zīmoli, bet par mīlētāko mediju zīmolu Latvijā un Baltijā kļuvis vadošais ziņu medijs "Delfi".

Rezultātus ar "Norstat Baltic" komandas palīdzību nosaka, aptaujājot vairāk nekā 3000 cilvēku Baltijas valstīs. Aptaujas pamatā ir "Brand Capital" pētījums, kas ir plašākais zīmolu un dzīvesstila pētījums Baltijā, apkopojot datus par vairāk nekā 600 zīmoliem un 300 dzīvesstila jautājumiem.

Uzvarētāji:

• Drosmīgākais zīmols Baltijā – "IKEA"; Lietuvā – "Makalius", īpašā balva no LiMA – "LIDL"; Latvijā – "Aerodium", īpašā balva no LRA – "Aerodium", Igaunijā – "IKEA", īpašā balva no TUULI – "LHV Pank".

• Mīlētākais zīmols Baltijā – "Swedbank"; Lietuvā – "Maxima"; Latvijā – "Swedbank", Igaunijā – "Swedbank".

• Zaļākais zīmols Baltijā – "Madara Cosmetics", Lietuvā – "Vinted"; Latvijā – "Latvijas valsts meži", Igaunijā – "Puhas Loodus".

• Cilvēcīgākais zīmols Baltijā – "Swedbank", Lietuvā – "Vinted"; Latvijā – CSDD, Igaunijā – "Coop Pank".

• Mīlētākais vietējā ražotāja zīmols Baltijā – "Kārums", Lietuvā – "Vytautas", Latvijā – "Kārums", Igaunijā – "Värska".

• Mīlētākais mediju zīmols Baltijā – "Delfi", Lietuvā – "lrt.lt"; Latvijā – "Delfi", Igaunijā – "ETV".

• Visstraujāk augošais zīmols Baltijā – "Apple", Lietuvā – "Apple"; Latvijā – "DEPO", Igaunijā – "Värska".

• Meklētākais zīmols Baltijā (pamatojoties uz Google meklēšanas dinamiku) – "AirBaltic", Lietuvā – "AirBaltic"; Latvijā – "Venipak", Igaunijā – "Viking Line".

"Cilvēki mūk no ziņām. To novērojam visā pasaulē un arī pie mums šeit Latvijā un Baltijā. Statistikas rādītāji skaudri iezīmē, ka ir palielinājies to cilvēku skaits, kas izvairās no mediju radītā satura. Tāpēc šobrīd ir izšķirīgs brīdis, lai būtu kopā ar savu auditoriju un spētu tai pavēstīt: "Jūs mums esat svarīgi!" Šo vēstījumu var nodot ar līdzsvarotu satura politiku, kurā satura nopietnība un būtiskais spēj turēties kopā ar praktisko un izklaidējošo. To var panākt, sarunājoties ar auditoriju un ieklausoties tajā. Tas ir nozīmīgs "Delfi" darba vadmotīvs, un ceru, ka šī balva parāda, ka esam uz pareizā ceļa," sacīja "Delfi" galvenais redaktors Filips Lastovskis saņemot balvu "Mīlētākais mediju zīmols Latvijā".

Šis ir jau trešais gads, kad "Delfi" zīmols atzīts par mīletāko mediju zīmolu gan Latvijā, gan Baltijā. Ar visiem "Delfi" apbalvojumiem iespējams iepazīties te.

Kā ziņots, Baltijas Zīmolu forums jeb "Baltic Brand Forum" šogad bija veltīts drosmei, un tas pirmoreiz notika Igaunijā.

Forums pulcēja daudzus pasaules un Baltijas zīmolu ekspertus.

Baltijas Zīmolu forumu kopīgi organizē uzņēmumi "MAGIC", "OMD", "Norstat" sadarbībā ar "TUULI", "AirBaltic", "Google", "Rimi", "Lido", "LUX Express", "Volkswagen", "Element Digital", "Httpool", "Eco Baltia", "Trickster", "Sons & Daughters", "Hector Container Hotel", "Valmiermuiža", "Kalve Coffee Roasters", "Delfi", "TV3 grupa", "IR Nauda", "Sky Media", "JCDecaux", "BOBE.me", "Mediāna".