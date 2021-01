Apdrošinātājiem no OCTA un KASKO pērn varētu būt bijusi neliela peļņa vai arī nelieli zaudējumi

Apdrošinātājiem no transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas un sauszemes transporta (KASKO) apdrošināšanas pagājušajā gadā varētu būt bijusi neliela peļņa vai arī nelieli zaudējumi, intervijā sacīja Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"OCTA un KASKO vienmēr ir bijuši tie apdrošināšanas veidi, kuros apdrošinātājam ir jābūt pietiekami gudram, lai sataustītu labo klientu segmentus un spētu tos piesaistīt ar adekvātu cenu un arī pelnīt. Tādēļ šajos apdrošināšanas veidos vienmēr kāds no tirgus spēlētājiem ir plusos, kāds mīnusos. 2018. un 2019. gadā no OCTA apdrošinātājiem bija peļņa. Kā būs 2020. gadā ar novēroto cenu kritumu un 2021. gadā - tas ir labs jautājums. Tas vēl būs jāpēta. Taču var prognozēt, ka no OCTA un KASKO 2020. gadā būs vai nu ļoti maza peļņa, vai mazi mīnusi, jo polišu cenu kritums tomēr ir diezgan spēcīgs," teica Abāšins.

Vienlaikus viņš minēja, ka savukārt veselības apdrošināšana vienmēr ir bijis apdrošināšanas veids, kurā apdrošinātāji strādā "pa nullēm", proti, neviens nav ne daudz pelnījis, ne arī cietis lielus zaudējumus. Līdzīga situācija, visticamāk, būs bijusi arī 2020. gadā.

Tajā pašā laikā īpašumu apdrošināšana, pēc Abāšina teiktā, pagājušajā gadā varētu būt nesusi apdrošinātājiem peļņu, tostarp gan privātā, gan korporatīvā īpašuma apdrošināšana. "Īpaši tas attiecas uz privāto īpašumu apdrošināšanu, jo korporatīvajā pusē lielajiem uzņēmumiem ir arī lielākas iespējas izdarīt spiedienu uz polišu cenām," viņš piebilda.

Tāpat Abāšins norādīja, ka dzīvības apdrošināšanā, visticamāk, apdrošinātājiem nebūs ne lielas peļņas, ne lielu zaudējumu. "Jautājums ir arī par to, cik daudzi cilvēki, kuri ir miruši ar Covid-19, ir bijuši ar dzīvības apdrošināšanu, un cik daudz apdrošinātāji šādus gadījumus sedz un vai pandēmijas nav izņēmums," viņš minēja.

Pēc Abāšina teiktā, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidiem pagājušajā gadā vajadzētu būt bijušiem plusos, kā arī tas pats attiecas uz nelaimes gadījumu apdrošināšanu.