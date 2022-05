Apdrošinātājs: šopavasar iedzīvotāji aktīvi atsākuši ceļot

Šogad, mazinoties Covid-19 ierobežojumiem, iedzīvotāji aktīvi atsākuši doties ceļojumos uz ārvalstīm. Apdrošināšanas sabiedrībā "Ergo" 2022. gada pirmajos trijos mēnešos noslēgto ceļojumu apdrošināšanas polišu skaits ir dubultojies, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, bet internetā pārdoto polišu daudzums ir pat septiņkāršojies.

Par ceļotāju aktivitātes palielināšanos liecina arī pieteikto ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību daudzums – 2022. gada pirmajos četros mēnešos tas jau sasniedzis pusi no pērn kopumā saņemto atlīdzību pieteikumu skaita, informē apdrošinātājs.

Kā stāsta "Ergo" Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Ilze Andersone, visbiežākie negadījumi, ar kuriem cilvēki saskaras ceļojumos, ir saistīti ar dažādām veselības likstām un sadzīviskām traumām: "76% no visām ceļojumu apdrošināšanas atlīdzībām pērn pieteiktas par medicīniskajiem izdevumiem, kas neplānoti radušies tūrisma braucienu laikā. 2021. gadā lielākā atlīdzība šajā apdrošināšanas veidā izmaksāta par aklās zarnas operāciju Turcijas kūrortā Kemerā – teju 12 500 eiro. Otrajā vietā pēc atlīdzību pieteikumu skaita bijuši palīdzības riski (17,6%), bet arī tie visbiežāk saistīti ar cilvēku veselības stāvokli. Tādēļ, izvēloties ceļojumu apdrošināšanu, liela uzmanība jāpievērš tieši veselības risku segumam."

Covid-19 nomaina kara bailes

Runājot par 2022. gada tūrisma aktualitātēm, ceļojumu aģentūras "Vanilla Travel" direktore Inga Kavaca atzīst, ka Covid-19 problemātiku šogad nomainījušas cilvēku bailes no kara. "Sākoties karam Ukrainā, ceļotāji kopumā kļuva piesardzīgāki. Kādu laiku bija vērojamas izteiktas bailes no ceļošanas uz ārzemēm – cilvēki izvēlējās nekur nedoties, lai nebūtu atšķirti no ģimenes gadījumā, ja militārais konflikts attīstītos arī citās valstīs. Ja pie Covid-19 visi ir pieraduši, tad karš Ukrainā arī tūrisma jomā radīja jaunu spriedzi."

Pēc ceļojumu aģentūras vadītājas vārdiem, patlaban šis uztraukums jau mazliet mazinājies – cilvēki ir psiholoģiski pieraduši pie kara stāvokļa. Par to liecina maija brīvdienās gaidāmais izteiktais ceļošanas "uzrāviens". "Šogad tas ir ārkārtīgi liels – cilvēki ir izslāpuši pēc vides maiņas, atslēgšanās no ikdienas un bezrūpības. Turklāt ceļošanai maija sākumā tiek aktīvi izmantotas oficiālās valsts brīvdienas. Papildus tām cilvēki paņem klāt dažas atvaļinājuma dienas, tādējādi ieplānojot vismaz nedēļu ilgu atpūtu," skaidro Kavaca.

Populārākie ceļojumu galamērķi arī šī gada pavasarī ir valstis, kurās ir vissiltākā gaisa temperatūra: Ēģipte, Turcija (Antālija), Kipra un Grieķijas salas.