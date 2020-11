Apdrošinātāju kompensētās zāles drīkstēs izrakstīt arī e-receptēs

Turpmāk zāles un medicīniskās ierīces, kuru apmaksu pilnībā vai daļēji kompensē apdrošinātāju izsniegta veselības apdrošināšanas polise, ārstiem vairs nebūs obligāti jāizraksta papīra formātā, bet to būs iespējams darīt arī e-veselības sistēmā ar e-recepti. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”, kas izskatīti un akceptēti valdībā, un stāsies spēkā 12. novembrī.

"Priecājos, ka 21. gadsimts ir sasniedzis arī šo jomu, jo līdz šim pat ārstiem, kas pilnībā strādā e-recepšu sistēmā, nācās rakstīt papīra receptes zālēm, kuru apmaksu paredz pacienta veselības apdrošināšanas polise. Un, savukārt, aptiekām nācās manuāli datus par izsniegtajām zālēm vadīt e-veselības sistēmā – tas bija nevajadzīgs dubults darbs," stāsta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Tagad ar MK noteikumu precizējumiem sistēma tiek sakārtota un paredz dažādas iespējas – ārsts var izrakstīt gan e-recepti, gan papīra recepti. Savukārt aptiekām atstāta iespēja izvēlēties, vai tās slēdz tiešos līgumus ar apdrošinātājiem un apmaksas jautājumus nokārto savstarpēji tiešo norēķinu veidā, vai arī cilvēks apmaksu veic pats un tad iesniedz recepti apmaksai apdrošinātājam atbilstoši savam līgumam.

"Sistēma būtībā ir identiska tai, kāda jau pastāv ar ārstu vizīšu un citu medicīnas pakalpojumu apmaksu. Pacientiem, kam ir veselības apdrošināšanas polise ar zāļu izdevumu pilnīgu vai daļēju kompensāciju, vajadzētu viegli tajā orientēties," prognozē J. Abāšins. "Savukārt ārstiem būs vienkāršāk, jo nebūs jāpēta katra pacienta veselības apdrošināšanas polises nosacījumi, bet varēs zāles izrakstīt parastā kārtībā."

Sarunās ar farmācijas nozari apdrošinātāji ir vienojušies par brīvprātīgu sadarbību divos veidos, atkarībā no katras aptiekas vai aptieku uzņēmuma IT sistēmām – abām pusēm slēdzot tiešos līgumus vai apdrošinātājiem pieņemot no pacientiem individuālus zāļu kompensācijas pieteikumus, neprasot specifisku aptiekas līdzdalību un IT sistēmu maiņu.

Apdrošinātāji apstiprina, ka atzīs pacientu iesniegtās elektroniski izrakstītās receptes izdrukas no e-veselības sistēmas, piemēram, lejuplādētas elektroniskā formātā vai izdrukātas papīra formātā. Parastajā receptē netiks prasīts norādīt pacienta diagnozi.