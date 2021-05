Apgrozāmo līdzekļu granta programma pagarināta par mēnesi

Par mēnesi ir pagarināta apgrozāmo līdzekļu granta programma Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem, vienlaikus piešķirot papildu finansējumu uzņēmēju atbalstam, samazinot atbalsta apmēru un mainot vairākus citus nosacījumus atbalsta saņemšanai.

Par to 27. martā lēma Ministru Kabinets. Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Eiropas Komisijā.

“Apgrozāmo līdzekļu grantu programmas dati rāda, ka, turpinoties valsts noteiktajiem uzņēmējdarbības ierobežojumiem, uzņēmējiem trūkst līdzekļu operacionālo izmaksu segšanai. Fokusējot atbalstu uz Covid-19 krīzē vistiešāk cietušajiem, turpināsim uzņēmējiem kompensēt zaudējumus,” norāda Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Vitenbergs.

Valdības lēmums paredz atbalsta periodu pagarināt līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tas nozīmē, ka atbalstam par jūniju komersanti varēs pieteikties līdz 15. jūlijam, savukārt 15. jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem.

Vienlaikus atbalsta programmas turpināšanai jūnijā piešķirts papildu finansējums 50 miljonu eiro apmērā, palielinot kopējo atbalsta programmas finansējumu līdz 533,8 miljoniem eiro.

Tāpat grozījumi paredz atbalsta apmēru noteikt 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 tūkst. eiro mēnesī.

Ministru kabinets precizēja arī vairākas citas normas atbalsta programmas nosacījumos. Esošā situācija liecina, ka praksē, ņemot vērā uzņēmuma individuālo grāmatvedības politiku un no tās izrietošo darījumu noformēšanu, var atšķirties konkrētā perioda uzņēmuma apgrozījuma krituma rezultāts, tādējādi ietekmējot granta atbalsta saņemšanu. Šo situāciju ietekmē avansa rēķina formas izvēle darījuma noformēšanai un iegrāmatošanai, kā arī ieņēmumu deklarēšanas brīža izvēle. Lai to risinātu, MK noteikumos precizēts, ka apgrozījumu un tā kritumu nosaka, vērtējot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas datus. Uzņēmumiem, kas nav pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, apgrozījumu kritumu vērtē, ņemot vērā ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Tehniski precizēta arī norma atbalsta apmēram. Nemainīgi tiek paredzēts, ka atbalsta mēneša atbalsta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā apgrozījuma apmēru nevar pārsniegt salīdzinošā perioda kopējo apgrozījumu, t.i., atbalsts nevar pārsniegt apgrozījuma kritumu.

Šobrīd ar Eiropas Komisiju tiek skaņoti valdības 29. aprīlī apstiprinātie grozījumi šajā atbalsta programmā, no šā gada maija paredzot atbalstu fokusēt uz tiem komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visvairāk.

Līdz ar šiem grozījumiem tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai - identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; IKT; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.

Tāpat no maija piešķiramā granta apmērs tiks noteikts ne lielāks kā apgrozījuma kritums 2021. gada maijā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020. gada attiecīgo mēnesi 30 % apmērā jaunajiem uzņēmumiem; vai salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 20% apmērā.

Precizēti gadījumi, kad uzņēmums nekvalificējas atbalstam, precizētas normas attiecībā uz VID aprēķināto 200 eiro nodokļa aprēķinu un par iepriekš esoša soda identificēšanu.

Atbilstoši VID datiem šā gada 20. maijā kopā reģistrēti 36 957 pieteikumi par kopējo atbalsta summu 453,8 milj. eiro. Izmaksāti 25 709 granti par kopējo summu 308,59 milj. eiro. Kopā atteikti 4162 pieteikumi par kopējo summu 17,7 milj. eiro.