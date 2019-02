Apgrozījums no azartspēlēm pērn Latvijā pieaudzis par 11,7%

Latvijā azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm pagājušajā gadā pieauguši par 11,7% salīdzinājumā ar 2017. gadu un bija 277,701 miljons eiro, liecina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apkopotie dati.

Tostarp visvairāk ieņēmumu 2018. gadā azartspēļu kompānijas guvušas no azartspēļu automātiem - 216,923 miljonus eiro, kas ir par 8,6% vairāk nekā gadu iepriekš.

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm, kas pagājušajā gadā bija 41,155 miljonu eiro apmērā, uzrādot pieaugumu par 45,5% salīdzinājumā ar 2017. gadu, tostarp ieņēmumi no kazino spēles auguši par 53%, sasniedzot 27,608 miljonus eiro, ieņēmumi no totalizatora - par 32,8%, sasniedzot 13,284 miljonus eiro, bet ieņēmumi no kāršu turnīriem palielinājušies par 7,8% - līdz 263 tūkstošiem eiro.

Azartspēļu kompāniju ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) pagājušajā gadā bija 16,649 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,1% mazāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no totalizatora vietām - 2,759 miljoni eiro, kas ir par 15,5% vairāk, bet ieņēmumi no bingo spēļu zālēm - 0,215 miljoni eiro, kas ir kritums par 24,1%.

Vienlaikus kopējais azartspēļu kompāniju apgrozījums 2018. gadā pieaudzis par 10,5%, sasniedzot 293,467 miljonus eiro.

Pēc inspekcijas datiem, 16 azartspēļu kompāniju, no kurām divas nav sākušas reālu darbu, kopējā paredzamā peļņa 2018. gadā ir 80,998 miljoni eiro, kas ir par 18,5% vairāk nekā 2017. gadā.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija darbu sāka 1998.gadā un realizē valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā.