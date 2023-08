Apkures sezona tuvojas: kā izvēlēties piemērotāko dabasgāzes tirgotāju

No š.g. 1. maija dabasgāzes tirgus, tāpat kā elektroenerģijas tirgus, ir pilnībā atvērts. Tas nozīmē, ka vairs nav Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) regulēta tarifa. Mājsaimniecību lietotāji var izvēlēties savam patēriņam piemērotāko dabasgāzes tirgotāju un piedāvājumu, kur dabasgāzes cena tiek noteikta abām pusēm – lietotājam un dabasgāzes tirgotājam –, savstarpēji vienojoties. SPRK skaidro, ko ņemt vērā, izvēloties piemērotāko dabasgāzes tirgotāju un produktu.

"Jūlijā dabasgāzes cenas Eiropas biržās turpināja samazināties, kas nozīmē, ka pēdējā gada laikā dabasgāzes cenas ir piedzīvojušas vienu no straujākajiem kritumiem. To, vai šis ir zemākais dabasgāzes cenas punkts vairumtirdzniecībā šajā gadā, rādīs tikai laiks. Tomēr, pieņemot, ka ierasti, līdz ar apkures sezonas sākumu cenas pieaug, šobrīd varētu būt piemērots brīdis slēgt vai pārslēgt līgumu par dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu lietotājiem, kuri priekšroku dod cenas fiksēšanai. Būtiski tas ir tām mājsaimniecībām, kurās dabasgāzes patēriņš ir augstāks, proti, dabasgāze tiek izmantota apkurē. Tomēr ietaupījums varētu būt arī, ja dabasgāzi izmanto plītīs ēst gatavošanai," norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, atgādinot, dabasgāzes tirgotāju var mainīt līdz katra esošā mēneša 15. datumam.

Īpaši uzmanība arī jāpievērš tiem lietotājiem, kuri iepriekš dabasgāzi saņēma no AS "Latvijas Gāze" par regulētu tarifu un līdz š.g. 15. aprīlim neizdarīja izvēli par labu citam produktam vai tirgotājam. Tas nozīmē, ka dabasgāzi lietotājs turpina saņemt no AS "Latvijas Gāze", bet par universālā pakalpojuma (UP) cenu, kas ir augstāka, salīdzinot ar šobrīd tirgū pieejamo cenu. Vienlaikus arī tām mājsaimniecībām, kas noslēgušas līgumus par UP ar citiem tirgotājiem, jāizvērtē, vai nav nepieciešams pārslēgt līgumu. Spēkā esošu UP līgumu lietotājs jebkurā laikā var pārtraukt bez soda naudas piemērošanas.

SPRK vērš uzmanību, ka katrai mājsaimniecībai, lai samazinātu izmaksas, ir svarīgi izvērtēt savu dabasgāzes patēriņu un iedziļināties dabasgāzes piegādātāju piedāvājumos, lai izdarītu pārdomātu lēmumu piemērotākā produkta izvēlē un izdevīgākā līguma noslēgšanā.

Šobrīd mājsaimniecībām pakalpojumu piedāvā trīs tirgotāji – AS "Latvijas Gāze", AS "Latvenergo" ar tirdzniecības zīmolu "Elektrum" un SIA "Elenger". Sagaidāms, ka ar laiku dabasgāzes tirgotāju skaits mājsaimniecībām varētu pieaugt.

SPRK atgādina, ka mājsaimniecību lietotājiem ir pieejami divu veidu produkti – fiksētas cenas (cena nemainīga noteiktam periodam) un mainīgas jeb biržas cenas produkts (mainās atbilstoši cenai dabasgāzes biržā). Katram lietotājam ieteicams izpētīt tirgotāju piedāvājumus un pārdomāt, kurš no piedāvātajiem produktiem ir izdevīgākais saviem patēriņa paradumiem.

Mainīgas cenas produkts

Mainīgas cenas produkta gadījumā dabasgāzes cena lietotājam tiek noteikta atbilstoši TTF (Title Transfer Facility) dabasgāzes biržas cenai, un tā var mainīties katru mēnesi atkarībā no norisēm pasaules dabasgāzes tirgū. Jāņem vērā, ka tirgotāji var piemērot maksu par tirdzniecības pakalpojumu, kas arī jāatspoguļo piedāvājumā un rēķinā.

Fiksētas cenas produkts

Fiksētas cenas produktam ir divi līguma veidi – fiksētas cenas, tirgotājam un lietotājam vienojoties, un universālais pakalpojums (UP).

Fiksētas cenas gadījumā tirgotājs piedāvā noteiktu nemainīgu cenu noteiktā laika periodā. Līgums parasti tiek slēgts uz pusgadu vai gadu, bet var tikt slēgts arī uz diviem vai vairāk gadiem, vai bez noteikta termiņa. Vienlaikus jāņem vērā, ka tirgotājs var paturēt tiesības cenu mainīt, piemēram, reizi sešos mēnešos. Tādēļ, pirms fiksētas cenas līguma slēgšanas, ieteicams noskaidrot, cik bieži tirgotājs patur tiesības mainīt (pārskatīt) dabasgāzes cenu.

Tāpat arī tirgotājam ir pienākums vismaz mēnesi pirms līguma termiņa beigām par to informēt lietotāju, skaidrojot turpmākos rīcības variantus. Tomēr lietotājiem ieteicams arī pašiem sekot līdzi līguma termiņam un laicīgi apsvērt turpmāko izvēli. Slēdzot līgumu, jāpievērš uzmanība, vai paredzēta soda nauda par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Tas ir būtiski, ja lietotājs vēlēsies mainīt gāzes produktu vai slēgt dabasgāzes piegādes līgumu ar citu tirgotāju.

UP līguma gadījumā (visiem tirgotājiem ir pienākums piedāvāt UP) tirgotājs saglabā dabasgāzes cenu nemainīgu 6 mēnešus. Spēkā esošu UP līgumu lietotājs jebkurā laikā var pārtraukt bez soda naudas piemērošanas. Vienlaikus jāņem vērā, ka šis pakalpojums var būt dārgāks par citiem tirgū pieejamajiem.

Ko vēl svarīgi ņemt vērā?