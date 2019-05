Aprīlī būvniecības izmaksas palielinājušās par 4,2%

Salīdzinot ar 2018. gada aprīli, būvniecības izmaksas palielinājās par 4,2%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 8,1%, būvmateriālu cenas, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 3,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

2019. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,2%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 1,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas būtiski nemainījās, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,1%.

Aprīlī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums apdares būvdarbu strādniekiem (jumiķi, apmetēji, sanitārtehniķi un citi), kā arī ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādniekiem.

2019. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2018. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 87% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza vienu miljonu eiro gadā, no tiem 36% uzņēmumu darbu apjoms bija virs pieciem miljoniem eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.