Aprīlī mazākais mēneša laikā reģistrēto jauno uzņēmumu skaits šogad

Aprīlī reģistrēti 737 jauni uzņēmumi, liecina "Lursoft" apkopotie dati. Lai arī tas ir mazākais viena mēneša ietvaros reģistrēto jauno uzņēmumu skaits šogad, arī pagājušajā mēnesī saglabājusies pozitīva tendence, kad jaunreģistrēto uzņēmumu ir vairāk nekā likvidēto.

Neskatoties uz to, ka aprīlī reģistrēts lielāks jauno uzņēmumu skaits nekā pērn attiecīgajā periodā, to kopējais pamatkapitāls bijis mazāks. "Lursoft" izpētījis, ka pagājušajā mēnesī jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedza 2,31 miljonu eiro, kamēr 2022. gada aprīlī (650 jauni uzņēmumi) tie bija 3,6 miljoni eiro. Kamēr pagājušā gada aprīlī lielākā reģistrētā uzņēmumam pamatkapitāls pārsniedza 1 miljonu eiro, šogad aprīļa lielākā uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 330 tūkstoši eiro.

Lielākais aprīlī reģistrētais uzņēmums ir SIA "Surface treatment" Jelgavas novada Ozolniekos. Jauno uzņēmumu ar 330 tūkstošu eiro lielo pamatkapitālu dibinājis AS "Mārupes Metālmeistars". Balstoties uz Lursoft izziņas datiem, SIA "Surface treatment" ir vienīgais AS "Mārupes Metālmeistars" piederošais uzņēmums. AS "Mārupes Metālmeistars" reģistrēts 1999. gadā, un tā patiesais labuma guvējs ir Jānis Grāvītis.

2021. gadā uzņēmums palielināja apgrozījumu līdz 15,5 milj. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot teju 2 milj. EUR lielu peļņu. Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta publiskoto informāciju, AS "Mārupes Metālmeistars" pagājušajā gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 2,29 milj. EUR, tostarp 0,47 milj. EUR valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 0,26 milj. EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Pērn uzņēmumā strādāja 115 darbinieki.

Bez SIA "Surface treatment" vēl tikai četriem uzņēmumiem aprīlī reģistrētā pamatkapitāla apjoms sasniedza vismaz 100 tūkst. EUR.

Otrs lielākais pamatkapitāls aprīlī ir SIA "K8R", kas izveidots, atdalot daļu SIA "K8 residences". Jaunreģistrētā uzņēmuma pamatkapitāla apjoms sasniedz 283,49 milj. EUR. Tāpat kā SIA "K8 residences", arī SIA "K8R" kapitāldaļu turētāji ir OU "Kengarags OT" un "Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara" no Igaunijas. Pēdējam no tiem pieder daļas kopskaitā 11 Latvijas uzņēmumos, liecina Lursoft dati. Lursoft izziņas informācija rāda, ka abi igauņu uzņēmumi Tallinā reģistrēti vienā adresē, kā arī gan vienam, gan arī otram nekustamo īpašumu nozarē strādājošajam uzņēmumam valdē ir Priit Uustulnd un Ivar Vahter. Lursoft izziņā, kas pieejama par Igaunijā reģistrētiem uzņēmumiem, redzams, ka "Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara" akcionārs ir OU "Kaamos Group", savukārt OU "Kengarags OT" partneru vidū ir atrodami pieci uzņēmumi. To visu rezidences valsts ir Igaunija.

Nekustamo īpašumu jomā strādājošais SIA "K8 residences" reģistrēts 2018. gadā. Pērn uzņēmums apgrozīja 6,6 milj. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot 1,6 milj. EUR peļņu. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka 2022. gadā SIA "K8 residences" turpināja divu dzīvojamo māju projekta "Divi Krasti" dzīvokļu tirdzniecību, kas pagājušā gada laikā arī pilnībā izpārdoti.

Vairāk nekā 100 tūkst. EUR liels pamatkapitāls ir arī Mārupes novadā reģistrētajam SIA "Novo Nordisk Latvia", liecina "Lursoft" pētījuma dati. Dāņu Novo Nordisk Region Europe AS jaunreģistrētā Latvijas uzņēmuma pamatkapitālā ieguldījis 200 tūkst. EUR.

Ārvalstu kapitāls ieguldīts 12,6% no visiem aprīlī reģistrētajiem uzņēmumiem. Visvairāk ieguldītāju reģistrēts no Ukrainas (13 uzņēmumi), Lietuvas (12 uzņēmumi) un Krievijas (11 uzņēmumi).

"Lursoft" izpētījis, ka lielākais ukraiņu kapitāla uzņēmums aprīlī bijis SIA "Scout Baltic", kura pamatkapitālā Ukrainas valstspiederīgais Volodimirs Titovs ieguldījis 2800 eiro. Šis ir jaunā uzņēmēja pirmais uzņēmums Latvijā.

Gluži tāpat kā SIA "Scout Baltic", 52% no visiem aprīlī reģistrētajiem uzņēmumiem to dalībniekiem tas ir pirmais līdz šim reģistrētais uzņēmums.

Aprīlī reģistrētas 652 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas veido 89% no kopējā aizvadītajā mēnesī reģistrēto uzņēmumu skaita, tāpat arī 69 individuālie komersanti, 6 ārvalstu komersantu filiāles, 3 akciju sabiedrības, 2 zemnieku saimniecības un pa vienai pilnsabiedrībai, filiālei un kooperatīvajai sabiedrībai.

Visas trīs aizvadītajā mēnesī reģistrētās akciju sabiedrības ierindojas TOP lielāko jaunreģistrēto uzņēmumu vidū. Kamēr gan AS "TWINO Properties", gan arī AS "Riga Bay Aquaculture" pamatkapitāls ir 35 tūkst. EUR, AS "Mans uzkrājums" tas ir 105 tūkst. EUR. Par AS "Mans uzkrājums" valdes priekšsēdētāju iecelts kādreizējais "Indexo Atklātais Pensiju Fonds", "Indexo", "Luminor Asset management" u.c. finanšu kapitālsabiedrību vadītājs Iļja Arefjevs, savukārt padomē – "Enefit" kādreizējā valdes locekle un Analītikas daļas vadītāja Inese Dosē, bijušais "Swedbank" Komunikācijas un ilgtspējas pārvaldes vadītājs Māris Plūme un kādreizējais AS "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis.

AS "Mans uzkrājums" valdes priekšsēdētājs Iļja Arefjevs skaidrojis, ka pieredzējušie Latvijas uzņēmēji un finansisti apvienojuši spēkus, lai atbalstītu ilgtermiņa uzkrājumu veidošanos Latvijas sabiedrībā. Uzņēmums jau iesniedzis ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licences pieteikumu Latvijas Bankā.

AS "Mans uzkrājums" akcionāru vidū ir Santa Anča, Ēriks Ciguzis, Zane Čulkstēna, Kārlis Dambergs, tāpat arī vairākas kapitālsabiedrības, tostarp SIA "Rubens Capital", SIA "Silver Invest" u.c. Jaunreģistrētā AS "Mans uzkrājums" juridiskā adrese atrodas Krišjāņa Barona 14-22, Rīgā, kur reģistrēts arī viens no tā akcionāriem – SIA "Rubens Capital".