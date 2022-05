Aprīlī reģistrēti mazāk jauno uzņēmumu nekā iepriekšējos mēnešos

Aizvadītajā mēnesī reģistrēti 650 jauni uzņēmumi, to kopējam pamatkapitālam sasniedzot 3,6 miljonus eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Tas ir šogad mazākais viena mēneša laikā reģistrēto uzņēmumu skaits.

Salīdzinot jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāti aizvadītajā mēnesī ar iepriekšējo gadu attiecīgo periodu, redzams, ka 2021. gada aprīlī reģistrēts par teju 200 jauniem uzņēmumiem vairāk nekā šogad attiecīgajā laikā. Līdz ar mazāku jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu, arī jauno uzņēmumu kopējā pamatkapitāla apjomā novērojams kritums.

Kopumā šī gada pirmajos četros mēnešos reģistrēti 2870 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēto bijis ievērojami vairāk – 3925.

"Lursoft" izpētījis, ka vairākums jeb 93,38% no visiem aprīlī reģistrētajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Starp pagājušajā mēnesī reģistrētajiem uzņēmumiem atrodami arī 29 individuālie komersanti, 6 zemnieku saimniecības, 4 ārvalstu komersantu filiāles, arī 3 akciju sabiedrības un 1 komandītsabiedrība.

Lielākais no aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem uzņēmumiem, un arī vienīgais, kura pamatkapitāls pārsniedz 1 miljona eiro atzīmi, ir AS “AM Nord” dibinātais SIA “8B” no Liepājas. Par jaunreģistrētā uzņēmuma vienīgo amatpersonu iecelts Mārcis Beķers. "Lursoft" dati rāda, ka SIA “8B” patiesais labuma guvējs ir Jānis Lapiņš, kuram patiesā labuma guvēja statuss šobrīd reģistrēts kopumā sešos uzņēmumos. Izpētot šo uzņēmumu iesniegtos finanšu pārskatus, redzams, ka apgrozījuma ziņā lielākais no tiem ir SIA “Nordic Shipment Group”, kas 2020. gadā apgrozīja 456,14 tūkstošus eiro, bet gadu tas noslēdza ar 6,57 tūkstošu eiro zaudējumiem. Vēl lielāki zaudējumi 2020. gadā bijuši nekustamo īpašumu jomā strādājošajam SIA “APN”, kas gadu pabeidza ar 1,2 miljonu eiro zaudējumiem. Grīzupes ielā 8, Liepājā vēl bez SIA “8B” atrodas arī Jānim Lapiņam piederošais SIA “WHL”, kā arī minerālmēslu ražošanas uzņēmums SIA “NPK Expert”, kuram šobrīd uzkrāts ievērojams nodokļu parāds, un pēdējos gados uzņēmumam noritējuši vairāki maksātnespējas procesi.

Lai gan Rīgā juridisko adresi norādījusi puse no visiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem, arī otrs lielākais aprīlī reģistrētais uzņēmums atrodas ārpus galvaspilsētas. Tas ir Mārupes novada Babītes pagastā reģistrētais SIA “Božule”, kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls veido 970 tūkstošus eiro. Jaunā uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir būvkompānija SIA “Uniholding”, kas, savukārt, pieder Nataļjai Aļperšteinai.

"Lursoft" izpētījis, ka SIA “Uniholding” vēl bez jaunreģistrētā SIA “Božule” pieder daļas vēl piecos uzņēmumos. Aizpagājušajā gadā SIA “Uniholding” apgrozīja 426,63 tūkstošus eiro un nopelnīja 45,64 tūkstošus eiro. Uzņēmums līdz šim nav uzvarējis nevienā publisko iepirkumu konkursā.

Starp 10 lielākajiem aprīlī reģistrētajiem uzņēmumiem blakus viena otrai atrodas arī visas aizvadītajā mēnesī reģistrētās akciju sabiedrības, jo tās dibinātas ar minimālo akciju sabiedrībām noteikto pamatkapitāla lielumu – 35 tūkstoši eiro. Viena no šīm akciju sabiedrībām ir Salaspils novadā reģistrētā AS “Lights Medical”, kuras patiesā labuma guvēja ir Ņina Linde. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, uzņēmējai patiesā labuma guvēja statuss šobrīd reģistrēts deviņos dažādos uzņēmumos. To darbības jomu spektrs ir gana plašs – sākot no konsultēšanas uzņēmējdarbības jautājumos, beidzot ar augļu un dārzeņu pārstrādi.

"Lursoft" dati arī liecina, ka ne tikai AS “Lights Medical” patiesajai labuma guvējai, bet arī AS “Scandiweb” un AS “ISP” patiesajiem labuma guvējiem šis nav pirmais izveidotais uzņēmums. Pētījums atklāj, ka pusei no visiem aprīlī reģistrētajiem uzņēmumiem to dalībnieki jau iepriekš bijuši kapitāldaļu turētāji arī citos uzņēmumos.

Nepilniem 16% no visiem aprīlī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir ārvalstu kapitāls. Tiesa, neviens no šiem ārvalstu kapitāla uzņēmumiem nav ierindojies starp 10 pamatkapitāla līderiem. Pamatkapitāla apjoma ziņā lielākais ārvalstniekiem piederošais uzņēmums ir SIA “Service Lab”, kuru dibinājis Krievijas valstspiederīgais Dmitry Pereguda. Uzņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta gan atrodas Latvijā. SIA “Service Lab”, kura pamatkapitāls ir 5 tūkstoši eiro, ir pirmais Dmitrija Pereguda dibinātais uzņēmums Latvijā.