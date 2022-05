Aprīlī tirgū laists par 48% vairāk depozīta produktu; nodoti 14 miljoni iepakojumu

Aprīlī dzērienu ražotāji tirgū laiduši 27 miljonus depozīta iepakojuma vienību, kas ir par 48% vairāk nekā martā, informē SIA "Depozīta Iepakojuma Operators".

Tādējādi no februāra tirgū laisti jau kopumā vairāk nekā 49 miljoni ar depozīta zīmi marķētu produktu. Strauji pieaug arī nodoto depozīta iepakojumu skaits, kas trīsarpus mēnešu laikā sasniedzis 14 miljonus vienību, un, salīdzinot ar pagājušo mēnesi, pieņemtā iepakojuma apjoms ir pieaudzis četras reizes. Līdztekus lielākie tirgotāji lēmuši no 1. maija dzērienu iepakojumus bez depozīta zīmes no piegādātājiem vairs nepieņemt, lai, noslēdzoties pārejas periodam (31.07.2022.), veikalu plauktos atrastos tikai ar Latvijas depozīta zīmi marķēti produkti.

"Esam noslēdzošajā pārejas perioda posmā, kad tirgū laisto ar depozīta zīmi marķēto produktu skaits strauji pieaug, savukārt jaunas nemarķētās produkcijas piegāde uz tirdzniecības vietām tiek pārtraukta. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji arvien mazāk saskarsies ar situācijām, kad tiek iegādāts dzēriena iepakojums bez depozīta zīmes, ko depozīta sistēmā nav iespējams nodot. Līdz ar to arvien lielākai sabiedrības daļai ir iespēja iesaistīties depozīta sistēmā, ko apliecina arī dati – ja martā iedzīvotājs vienā depozīta punkta apmeklējuma reizē nodeva vidēji 5 depozīta iepakojumus, tad maijā šis skaits pieaudzis jau līdz 12 iepakojumiem," aktuālo situāciju komentē SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Tirgū visvairāk laistais iepakojuma veids ar depozīta zīmi arī aprīlī ir bijis PET iepakojums (51%). Metāla iepakojumā jeb skārdenēs aprīlī tikuši laisti 26% depozīta produktu, atkārtoti uzpildāmajās stikla pudelēs bijuši iepildīti 18%, bet vienreiz lietojamās stikla pudelēs – 5%.

Līdz 12. maijam depozīta sistēmā nodoti jau 14 miljoni tukšo depozīta iepakojumu. Kā liecina aktuālie dati, šobrīd dienā tiek nodoti ap 450 000 depozīta iepakojumu, un rādītāji turpina pieaugt. Novērojams, ka vidējais laiks, kas paiet no dzēriena iegādes brīža līdz iepakojuma nodošanai depozīta sistēmā, ir 4 līdz 6 nedēļas.