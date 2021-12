Apstiprina 'airBaltic' pamatkapitāla palielināšanu par 45 miljoniem eiro

Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas valdības investīcijas 45 miljonu eiro apmērā Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" pamatkapitālā, lai kompensētu Covid-19 pandēmijas radītos zaudējumus un atbalstītu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu.

“Mūsu galvenā akcionāra atbalsts krīzes pārvarēšanai atspoguļo tā izpratni par "airBaltic" pozitīvo ietekmi uz ekonomiku. Eiropas Komisija secinājusi, ka Covid-19 pandēmija kvalificējas kā ārkārtējs notikums, lai dalībvalstu ārkārtējie intervences pasākumi, ar to saistīto zaudējumu kompensēšanai, tiktu uzskatīti par pamatotiem,"" norāda "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Paredzēts, ka ar plānoto "airBaltic" akciju kotēšanu biržā (IPO) investīcijas atgriezīsies Latvijā kā ienākumi no pārdotajām akcijām.

Jāatgādina, ka 17. augustā Latvijas valdība, kā "airBaltic" vairākuma akcionārs, apstiprināja 90 miljonu eiro investēšanu "airBaltic" pamatkapitālā. Pārējai investīcijas daļai vēl jāsaņem Eiropas Komisijas apstiprinājums.

"airBaltic" ir stratēģisks Latvijas ekonomikas veicinātājs un atbildīgs par vairāk nekā 2,5% no Latvijas iekšzemes kopprodukta. Covid-19 pandēmijas dēļ "airBaltic" pārvadāto pasažieru skaits 2020. gadā samazinājās par 73%, un būtiski tika ietekmēta lidsabiedrības darbība. Lai atbalstītu vietējo ekonomiku, valdība sniedza un turpina sniegt palīdzību visām krīzes smagi skartajām nozarēm, tostarp "airBaltic".

Šobrīd "airBaltic" no Rīgas piedāvā tiešos lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem. Septembrī "airBaltic" sāka tiešos lidojumus no Rīgas uz Tenerifi (Spānija) un Dubaiju (Apvienotie Arābu Emirāti).

"airBaltic" ("Air Baltic Corporation" AS) galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar 96,14% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA "Aircraft Leasing 1" pieder 3,86%.

Biznesa dati:

AS "Air Baltic Corporation"

Reģistrācijas datums: 08.02.1995.

Apgrozījums (2020. gadā): 135 934 000 eiro

Peļņa pēc nodokļiem (2020. gadā): -278 267 000 eiro

Avots: "Lursoft"