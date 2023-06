Apstiprina izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Vidzemē un Kurzemē

Sabiedriskā transporta padomes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Alūksnes, Gulbenes, Dienvidkurzemes un Limbažu novados, ziņo Autotransporta direkcija.

Reģionālas nozīmes maršrutā nr. 5436 Alūksne–Stāmeriena–Gulbene, izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, pastāvīgā reģionālo autobusu kustību grafikā tiks iekļauti reisi ceturtdienās plkst. 07.45 no Gulbenes autoostas un plkst. 12. 00 no Alūksnes autoostas.

Lai uzņēmuma SIA "Baltijas zivis 97" darbinieki varētu regulāri nokļūt uz darbu, nolemts no šī gada septembra uz eksperimenta laiku – četriem mēnešiem – atklāt maršrutu Limbaži–Stienes stacija–Vidriži–Mandegas. Plānots, ka rudenī darba dienās autobusi no Limbažiem izbrauks plkst. 06.00 un plkst. 17.00, savukārt no Mandegām – plkst. 07.10 un plkst. 18.06.

Šī gada februārī atklātie reisi reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5349 Aizpute–Cīrava, izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, arī ir iekļauti pastāvīgajā reģionālo autobusu kustību grafikā. Tādējādi skolēni un pedagogi darba dienu rītos var ērti no Aizputes tikt uz mācībām Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas filiālē.