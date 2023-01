Apstiprina jaudas rezervēšanas maksu elektroenerģijas ražotājiem; tā būs zemāka nekā Lietuvā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) padomes sēdē apstiprinājusi AS "Augstsprieguma tīkls" aprēķināto jaudas rezervēšanas maksu – 21,63 EUR/kW apmērā –, ko turpmāk piemēros elektroenerģijas ražotājiem, kuri plāno pieslēgt jaunu ražošanas iekārtu ar jaudu, kas lielāka par 50 kW, pārvades vai sadales sistēmai. Jaudas rezervēšanas maksa stājas spēkā no šā gada 12. janvāra. Jaudas rezervēšanas maksa attieksies arī uz tiem ražotājiem, kas jau ir rezervējuši sistēmas jaudu, bet vēl nav noslēguši sistēmas pakalpojumu līgumu.

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā SPRK apstiprinātie noteikumu grozījumi, pēc kuriem tiek aprēķināta sistēmas jaudas rezervēšanas maksa, kā arī noteikta kārtība, kā šo maksu izlieto pieslēguma maksas segšanai. Lai noteiktu maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, apstiprinātie noteikumu grozījumi paredz AS "Augstsprieguma tīkls" aprēķināt maksu par vienu jaudas rezervēšanas vienību, iesniedzot maksas aprēķinu un pamatojošos dokumentus SPRK izvērtēšanai. Šādu maksu pārvades sistēmas operators SPRK iesniedz vienu reizi piecos gados.

Minētajos grozījumos noteikts, ka maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu nosaka, ievērojot faktiskās izbūves izmaksas, kas saistītas ar jaudas palielināšanu 110kV apakšstacijās. Attiecīgi AS "Augstsprieguma tīkls" veikusi atbilstošu aprēķinu par laika periodu no 2018. līdz 2022. gadam un iesniegusi to SPRK apstiprināšanai.

Izvērtējot AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto aprēķinu un to pamatojošo informāciju, SPRK secinājusi, ka maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību aprēķināta atbilstoši SPRK apstiprinātajiem noteikumiem, un tās vērtība ir 21,63 EUR/kW.

Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem noteikumos ražotājs jaudas rezervēšanas maksu varēs nodrošināt vai nu depozīta iemaksas veidā, to ieskaitot sistēmas operatora kontā, vai finanšu iestādes garantijas veidā. Sistēmas operators piecu darba dienu laikā pēc sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanas atmaksās to daļu no sistēmas jaudas rezervēšanas maksas, kas pārsniedz pieslēguma ierīkošanas izmaksas.

"Sistēmas operators brīdī, kad izsniegs elektroenerģijas ražotājam pieslēguma tehniskās prasības, rezervēs sistēmā noteikto jaudu, kas nepieciešama ražotājam, un nosūtīs ražotājam rēķinu par jaudas rezervēšanas maksu. Katram elektroenerģijas ražotājam kopējās jaudas rezervēšanas izmaksas būs atkarīgas no plānotā projekta, proti, no pieprasītās jaudas. Apstiprinātā jaudas rezervēšanas maksa par vienu vienību Latvijā, salīdzinot ar maksu Lietuvā (50 EUR/kW), ir zemāka. Vienlaikus šādu maksu ir paredzēts ieviest arī Igaunijā, to plānojot 38 EUR/kW apmērā. Līdz ar to, no konkurences viedokļa raugoties, situācija elektroenerģijas ražotājiem Latvijā projektu attīstīšanā būs labvēlīgāka," skaidro SPRK priekšsēdētājā Alda Ozola.

Piemērojot jaudas rezervēšanas maksu minētajiem ražotājiem, tiks novērstas situācijas, kurās ražotāji ilgstoši rezervē tīkla jaudas, neveicot faktiskās darbības pieslēguma izbūvei, kamēr citi attīstītāji nevar īstenot savus projektus sistēmas jaudas trūkuma dēļ.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumos iekļautajiem pārejas noteikumiem, tiem ražotājiem, kuri līdz š.g. 1. janvārim saņēmuši sistēmas operatora tehniskās prasības sistēmas pieslēguma ierīkošanai vai vienojušies par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem, bet nav noslēguši pieslēguma līgumu, jaudas rezervēšanas maksa jāveic trīs mēnešu laikā no š.g. 1.janvāra, proti, līdz š.g. 31.martam.

SPRK atgādina, ka 2022.gada 11.augustā spēkā stājās Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi. Tie paredz sistēmas jaudas rezervēšanas maksas piemērošanu elektroenerģijas ražotājam, kuri plāno pieslēgt jaunu ražošanas iekārtu ar jaudu, kas lielāka par 50 kW, pārvades vai sadales sistēmai. Ņemot vērā likuma grozījumos noteikto deleģējumu, SPRK 2022.gada decembrī apstiprināja noteikumu grozījumus, pēc kuriem tiek aprēķināta sistēmas jaudas rezervēšanas maksa, kā arī noteikta kārtība, kā šo maksu izlietos pieslēguma maksas segšanai.