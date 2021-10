Apstiprināta jauna 'Latvijas Pasts' padome

No 21. oktobra darbu jaunā sastāvā sākusi valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (LP) padome. Padomes priekšsēdētaja amatu ieņem Raimonds Dūda, bet padomes locekļu – Ivars Blumbergs un Anrī Leimanis.

LP padomes priekšsēdētājs Raimonds Dūda ir stratēģiskās pārvaldības un finanšu vadības eksperts ar vairāk nekā 20 gadu valdes un padomes līmeņa pieredzi starptautiskās korporatīvās kapitālsabiedrībās. Viņš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu organizāciju vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā un profesionālo maģistra grādu ekonomikā Banku Augstskolā.

LP padomes locekļa Ivara Blumberga atbildības jomas uzņēmumā ir finanšu vadība un audits, kā arī risku vadība un iekšējās kontrole. Ivaram Blumbergam ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze biznesa un finanšu vadībā, kā arī ilggadīga pieredze korporatīvo klientu attiecību vadībā transporta enerģijas, telekomunikāciju un revīzijas jomā. Viņš ir zvērināts revidents, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas biedrs. Blumbergs ir ieguvis profesionālo maģistra grādu organizāciju vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.

LP padomes locekļa Anrī Leimaņa atbildības jomas uzņēmumā ir stratēģiju izstrāde un ieviešana, kā arī korporatīvā pārvaldība. Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 20 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Viņš ir ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Biznesa skolā.

Konkurss uz LP padomes locekļu amatiem tika izsludināts šī gada sākumā, jo iepriekšējai LP padomei beidzās pilnvaru termiņš. Konkursu uz LP padomes locekļu amata vietām organizēja Pārresoru koordinācijas centrs.