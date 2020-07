Apstiprināta 'Sadales tīkla' padome

AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulcē otrdien iecelta kompānijas padome. Pirmajā sēdē par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Kristapu Ločmeli, bet par viņa vietnieku – Ediju Šaicānu, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Padomē strādās arī Viktorija Meikšāne un Inese Zīle.

AS "Sadales tīkls" padomē strādās četri padomes locekļi, kuri ir atlasīti konkursa kārtībā, uzsvēra uzņēmumā. Padomes locekļu kandidātu atlasi un novērtēšanu veica nominācijas komisija, izvērtējot personāla atlases kompānijas "Amrop" / SIA "Executive Search Baltics" atlasītos kandidātus.



Padomes locekļiem ir uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmuma stratēģijas un politiku izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un risku pārvaldībā, regulācijas jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī izpratne par AS "Sadales tīkls" komercdarbību un zināšanām enerģētikas jomā, kā arī pieredze klientu attiecību jomā.

Padomes locekļu kompetenču jomas ir sadalītas: divi atkarīgie padomes locekļi ar kompetenci AS "Sadales tīkls" darbības jomā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci klientu attiecību pārvaldībā.

Meikšānei ir plaša pieredze darbā finanšu vadībā, iepriekš ieņemot vadošus amatus "RB Rail" un "Baltcom", kā arī strādājot Latvijas Garantiju aģentūras valdes locekles amatā. Šobrīd Meikšāne ir "Baltic Coffee Holding" Baltijas operāciju vadītāja. Ieguvusi maģistres grādu starptautiskajās attiecībās Flečera Diplomātijas Skolā, Tufts universitātē ASV, pirms tam bakalaura grādu ekonomikas un biznesa vadībā Rīgas ekonomikas augstskolā.

Zīle pieredzi klientu attiecību jomā sāka uzkrāt kā "SEB Unibanka" Siguldas filiāles vadītāja un vēlāk Vecrīgas filiāles vadītāja, Siguldas domes izpilddirektore, turpinot kā "Citadele banka" Korporatīvo klientu nodaļas vadītāja un šobrīd strādā kā "Altum" valdes locekle. Zīle ir ieguvusi maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas Universitātē.

Šaicāns ir ilgstoši strādājis ar enerģētikas tirgus attīstības un politikas veidošanas jautājumiem, sākot kā Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta nodaļas vadītājs, departamenta direktora vietnieks un šobrīd tā direktors. 2019. gadā iecelts AS "Latvenergo" padomē un bija tās priekšsēdētāja vietnieks. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis maģistra grādu siltumenerģētikas un siltumtehnikas specialitātē.

Kristaps Ločmelis ilgstoši strādājot AS "Latvenergo". Šobrīd Kristaps ir AS "Latvenergo" Regulācijas lietu vadītājs, kā arī SIA "Liepājas enerģija" padomes loceklis un padomes priekšsēdētājs. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis doktora grādu.

AS "Sadales tīkls" ietilpst "Latvenergo" koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas piegādi aptuveni vienam miljonam klientu objektu, attīstot un uzturot elektrotīklu Latvijā, kas aptver 99% valsts teritorijas. AS "Latvenergo" ir "Sadales tīkla" vienīgais akcionārs.