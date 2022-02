Apstiprināta SIA 'Rīgas meži' valde; uzņēmumu turpinās vadīt Anita Skudra

Šonedēļ notikusi uzņēmuma SIA "Rīgas meži" padomes sēde, kurā, balstoties uz valdes locekļu atlases un novērtēšanas nominācijas komisijas lēmumu, apstiprināja valdes locekļu konkursa rezultātus, informē Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Par valdes priekšsēdētāju ievēlēta līdzšinējā uzņēmuma vadītāja Anita Skudra, bet par valdes locekļiem – Valdis Vasiļevskis un pašreizējais uzņēmuma Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis.

Valdes priekšsēdētājas atbildības jomas būs uzņēmuma stratēģiskā vadība, korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja, komunikācija, kā arī nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Valdes locekļa Ģērmaņa atbildībā būs mežsaimniecība, mežizstrāde un koksnes izstrādājumu ražošana. Savukārt trešā valdes locekļa Vasiļevska pārziņā būs finanšu vadība, administratīvie un juridiskie jautājumi.

Skudra SIA "Rīgas Meži" valdes priekšsēdētājas amatā ir no 2021. gada. Pirms tam viņa ir ieņēmusi vadošus amatus vairākos Latvijas pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes uzņēmumos. Ģērmanis uzņēmumā "Rīgas Meži" strādā no 2011. gada. Viņš savu profesionālo karjeru uzņēmumā sāka kā Gaujas mežniecības mežzinis, bet no 2017.gada Ģērmanis vada Mežsaimniecības daļu. Vasiļevskis ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Banku augstskolā, kā arī vairākus gadus strādājis vadošos amatos finanšu pakalpojumu sfērā, pēdējos gados ieņemot "UniCredit Leasing" un "Citadele Leasing" valdes locekļu amatus.

"Nominācijas komisijas uzdevums bija atlasīt valdes locekļus, lai turpinātu pērn veiksmīgi uzsāktās pārmaiņas uzņēmumā. Jaunā budžeta plānošanas un kontroles sistēma, finanšu plūsmas analīze, dažādu izdevumu pozīciju optimizācija, ilgtspēja, vides izglītības projekti – šīs ir tikai dažas no pērn iesāktajām aktivitātēm, kas nesušas pozitīvus darbības rādītājus," norāda konkursa nominācijas komisijas loceklis un SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps. "Uzņēmumam ir jāsabalansē katra rīdzinieka un pašvaldības intereses. Tādēļ prioritātēm jābūt finanšu līdzekļu piesaistei, rekreācijas objektu attīstībai, ilgtspējīga mežu un parku apsaimniekošanai."

Konkurss uz SIA "Rīgas meži" trijiem valdes locekļu amatiem tika uzsākts 2021. gada novembrī. Nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 70 kandidātiem. To vērtēšana notika trijās kārtās: 1.kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību konkursa prasībām, kā arī novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Tāpat piesaistītais personāla atlases konsultants pārbaudīja kandidātu reputāciju; 2. kārtā notika kandidātu intervijas ar nominācijas komisiju, bet 3. kārtā ar testu palīdzību padziļināti vērtēja kandidātu vadības kompetences.

SIA "Rīgas meži" valdes locekļu atlases nominācijas komisijas vadītāja, Rīgas valstspilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina, komisijas locekļi: SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvis, AS "SEB banka" valdes loceklis Arnis Škapars, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis, biedrības "Latvijas Meža īpašnieku biedrība" valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Uzņēmuma jaunā valde darbu sāks 2022. gada 8. martā.

Jau ziņots, ka SIA "Rīgas meži" 2021. gada neauditētā peļņa sasniegusi 2,5 miljonus eiro. Tas ir pēdējo gadu labākais kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītājs. Turklāt pērnā gada peļņa ir teju četras reizes lielāka nekā 2020. gadā, kad tā bija vien 649 tūkstoši eiro. 2021. gadā Rīgas domē tika apstiprināts uzņēmuma stratēģiskais mērķis, bet šā gada sākumā noteikti uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķi nākamajiem gadiem.