Aptauja: 20% Latvijas iedzīvotāju uztraucas, vai pietiks naudas Ziemassvētku tēriņiem

Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs atzīst, ka jūtas satraukts par to, vai viņam šogad pietiks naudas Ziemassvētku tēriņiem, liecina "Luminor" bankas aptauja.

Teju trešdaļa (30 %) Latvijas iedzīvotāju šogad Ziemassvētkos plāno tērēt mazāk nekā iepriekšējos gados, un vairāk nekā puse (57 %) samazinās savus tēriņus par aptuveni 50 eiro.

"Ārkārtējā situācija likusi daudziem būtiski pārskatīt savu finansiālo situāciju un kļūt taupīgākiem ne tikai ikdienā, bet arī svētkos. Tāpēc ir saprotams, ka ievērojama sabiedrības daļa plāno mazākus Ziemassvētku tēriņus un daļa uztraucas par to, vai šogad viņiem būs pietiekami daudz līdzekļu plānotajām svētku izmaksām. Par to, vai svētkos visam pietiks naudas, uztraucas piektdaļa iedzīvotāju – it īpaši vecumposmā no 30 līdz 39 gadiem," norāda "Luminor" bankas attīstības vadītāja Baltijā Jekaterina Ziniča.

Jautāti par iecerētajiem Ziemassvētku tēriņiem, gandrīz trešdaļa (30 %) Latvijas iedzīvotāju atzina, ka svētkiem iecerējuši tērēt mazāk nekā citus gadus. Lielākā daļa iedzīvotāju (57 %) plāno tērēt līdz 50 eiro mazāk nekā pērn. Katrs trešais kopējo izdevumu apjomu svētkiem plāno samazināt par 51-100 eiro, bet 7 % pat par 200 eiro. Atlikusī daļa plānojusi samazināt svētku izmaksas vēl krasāk, pārsniedzot 200 eiro robežu.

"Vienlaikus ir daļa cilvēku, kam pandēmijas laikā izdevies iekrāt naudu, jo ir bijusi iespēja ieekonomēt gan uz ceļojumiem un izklaidēm, gan uz dažādu ikdienas izdevumu rēķina, piemēram, transporta un ēdināšanas izmaksām gadījumos, ja ir bijusi iespēja veikt darbu attālināti no mājām. Šie uzkrājumi arī ļauj saglabāt tēriņus ierastajā līmenī vai pat ieguldīt vairāk, gatavojoties Ziemassvētkiem. To parāda arī aptaujas dati – redzam, ka 29% iedzīvotāju plāno šajos svētkos saglabāt līdzīgu tēriņu apjomu kā iepriekš vai pat tērēt vairāk," saka Ziniča.

"Luminor" bankas aptauja veikta 2020. gada novembrī sadarbībā ar socioloģisko pētījumu aģentūru "Norstat", aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.