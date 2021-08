Aptauja: iedzīvotāji internetā gada laikā tērē no 301 līdz 500 eiro

Latvijas iedzīvotāji pārsvarā internetā iepērkas vienu reizi mēnesī; gadā tērē no 301 līdz 500 eiro, iegādājas apģērbu, apavus un aksesuārus, tostarp somas un makus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tas noskaidrots starptautiskā sūtījumu piegādes uzņēmuma "Venipak" veiktajā pētījumā par iedzīvotāju paradumiem, iepērkoties internetā.

52% respondentu norādīja, ka iepērkas vidēji reizi mēnesī vai retāk; dažas reizes mēnesī iepērkas 32% iedzīvotāju, bet 16% pauda, ka neiepērkas vispār. Analizējot sniegtās atbildes pa vecumu grupām, var secināt, ka visbiežāk internetā iepērkas cilvēki, kuriem ir no 30 līdz 39 gadu, bet visretāk – vecāka gadagājuma respondenti, vecumā no 60 līdz 74 gadiem.

Vaicājot par to, kādu aptuveno naudas summu respondenti iztērējuši pēdējā gada laikā, visbiežāk tika norādīts, ka no 301 līdz 500 eiro, savukārt otra populārākā atbilde bija – no 101 līdz 300 eiro. Līdz 50 eiro tērējuši 15% iedzīvotāju, tāpat tik pat daudz respondentu pauda, ka gada laikā, iepērkoties internetā, tērējuši no 501 līdz 1000 eiro. Rīgā dzīvojošie visbiežāk norādīja, ka tērējuši vairāk nekā 1000 eiro, paužot to 10% gadījumu.

"Daudzi uzņēmumi, kuri varēja savas preces piedāvāt internetā, piedzīvoja milzīgu izaugsmi, dažbrīd pat nespējot nodrošināt visu pasūtījumu izpildi," saka starptautiskā sūtījumu piegādes uzņēmuma "Venipak" vadītājs Justs Šablinsks (Justas Šablinskas), piebilstot, ka arī piegādes kompānijām radās sastrēgumi, liekot pārskatīt un uzlabot piegāžu ķēdes, "protams, vispieprasītākās bija tās preces, kuras nebija iespējams iegādāties klātienē, tostarp apģērbs un apavi, kā arī kosmētikas un mājsaimniecības preces."

Aptaujā noskaidrots, ka visbiežāk iedzīvotāji iegādājušies apģērbu, apavus un aksesuārus, tostarp somas un makus. Šo atbildi izvēlējās 28% respondentu, savukārt 21% pauda, ka internetā pērk preces skaistumam un skaistumkopšanai, piemēram, sejas un ķermeņa kosmētiku. Tāpat diezgan bieži iedzīvotāji iegādājušies mēbeles, sadzīves tehniku un dizaina priekšmetus mājoklim, ko pauda 14% respondentu. Sievietes ievērojami biežāk iegādājušās apģērbus un apavus, norādot to 32% gadījumu, pretstatā vīriešiem, kuri to darījuši tikai 24%. Savukārt skaistumkopšanas preces ievērojami vairāk pirka jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (35% gadījumu), bet vecāki cilvēki, kuriem ir 60 līdz 74 gadi, šīs preces iegādājās tikai 14% gadījumu.

"Iepazīstoties ar aptaujas rezultātiem var secināt, ka iedzīvotāji ievērojami biežāk iegādājās tā sauktās deficīta preces, ko radīja pandēmija, savukārt pārtikas tirdzniecība internetā nebija tik populāra, jo pirmās nepieciešamības preces, lai gan ar ierobežojumiem, varēja iegādāties arī klātienē," saka J. Šablinsks, "manuprāt, interneta tirdzniecībai ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē vēl arvien ir kur augt un iedzīvotāji, arvien labāk apgūstot un pārzinot dažādas tehnoloģijas, jūtas ērti iepērkoties attālināti."

Starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums "Venipak" dibināts 2004. gadā. Lietuvā, Latvijā un Igaunijā tas piedāvā gandrīz 600 paku saņemšanas punkti. Tuvākajos gados "Venipak" plāno attīstīt gandrīz 2000 pasta termināļu un paku saņemšanas punktu tīklu un kļūt par vienu no lielākajiem paku piegādes tīkliem Baltijā.