Aptauja: Iedzīvotājiem trūkst informācijas par nekustamā īpašuma attīstītāju plāniem

Iedzīvotājiem, kuri plāno vai domā par dzīvokļu iegādi, trūkst informācijas par nekustamo īpašumu nozares uzņēmumiem un to darbību Latvijas tirgū, atklāj "Kantar" pētījums. Turklāt uzņēmumu reputācija ir diezgan zema.

Nekustamo īpašumu uzņēmumu zīmolu atpazīstamība Latvijas iedzīvotāju vidū ir zema, vairums zina tikai dažus nekustamo īpašumu nozares uzņēmumus, savukārt trešā daļa iedzīvotāju (35%) neatpazīst nevienu nozares uzņēmumu. Zināmākie zīmoli ir "Latio", "Merks" un "City24".

Tomēr to iedzīvotāju vidū, kuri plāno iegādāties sev mājokli Rīgā vai Pierīgā, attīstītāju zīmolu atpazīstamība ir krietni augstāka, un starp labāk zināmiem zīmoliem līdzās jau piesauktajiem ierindojas arī "Bonava", "Towers Construction Management" un "YIT".

Izpētot būtiskākos faktorus, kuri iedzīvotājiem ir svarīgi attīstītāju zīmolu izvēlē, kā svarīgākais aspekts iezīmējas uzticamība, un tas ir nozīmīgi vairāk nekā trešdaļai Latvijas iedzīvotāju (37%). Nākamie divi svarīgākie aspekti ir uzņēmuma spēja izprast klientu vajadzības un tās īstenot; nozares uzņēmumu stabilitāte un ilgtspējīgums.

Citi svarīgi aspekti, kuriem attīstītājiem ir jāpievērš uzmanība, lai kāpinātu zīmola atpazīstamību un uzticēšanos potenciālo klientu vidū, ir pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana, procesu caurskatāmība un klientiem sniegtās informācijas kvalitāte (cik tā ir vienkārši uztverama, saprotama).

Nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu vidējais reputācijas indekss veidojas no pieciem aspektiem, kur katram aspektam tiek piešķirts savs vērtējums. Vājākie ir iedzīvotāju kopējā attieksme pret nozares uzņēmumiem; produktu vai pakalpojumu kvalitātes novērtējums. Kopumā reputācijas vērtējumu ietekmē arī nekustamo īpašumu nozares zīmolu zemā atpazīstamība.

57% Latvijas iedzīvotāju pēc pētījumā izmantotās tipoloģijas ir "Noliedzēji", kas ir emocionāli attālināti no nekustamo īpašu nozares uzņēmumiem un par tiem sniedz negatīvas atsauksmes, kas rada potenciālu risku nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu reputācijai.

Pretstatā "Noliedzējiem", "Labo ziņnešu", kuri patiesi apbrīno uzņēmumu un izplata pozitīvu informāciju, īpatsvars ir tikai 15%. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju vidū nekustamo īpašumu nozarē pārsvarā ir negatīvi komentāri, kurus pozitīvi viedokļi nespēj līdzsvarot.

"Šobrīd nekustamo īpašumu attīstības nozarē Latvijā ir skaidri vērojams, ka pietrūkst zīmolu, kam būtu laba atpazīstamība un iedzīvotājiem saprotami mērķi," saka "Kantar" klientu vadītāja Sigita Granovska. "Vairākums iedzīvotāju ir emocionāli attālināti no zīmoliem, sabiedrībā trūkst pozitīvas pieredzes, ar ko dalīties gan savstarpēji, gan publiskajā telpā. Lai kāpinātu nozares uzņēmumu reputāciju, ir svarīgi sekot līdzi zīmolu uzticamības rādītājiem un kopējam reputācijas vērtējumam."

"Kantar" nekustamo īpašumu uzņēmumu reputācijas pētījums veikts 2021. gada oktobrī ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratni par nekustamo īpašumu attīstītāju zīmolu atpazīstamību, tēlu un to reputāciju ietekmējošiem aspektiem. Iedzīvotāju viedokļu izpēte, izmantojot kvantitatīvo interneta aptaujas metodi, tika veikta no 13. līdz 19. oktobrim, pētījumā piedalījās 1500 respondentu vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

"Delfi Bizness" jau ziņoja, ka pētījumā, kuru veica "Kantar" sadarbībā ar "SEB" banku atklājies, ka gandrīz katrs ceturtais iedzīvotājs (23%) tuvākā gada laikā plāno mainīt savu esošo mājvietu, un trešdaļa no šiem iedzīvotājiem interesējas par mājokli Rīgā vai tās tuvākajā apkārtnē.