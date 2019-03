Aptauja: Latvijā 53% iedzīvotāju ir gatavi dzīvot mazākā īpašumā, taču labākā vietā Rīgā

Latvijas iedzīvotājiem mājokļa atrašanās vieta ir svarīgāka nekā tā platība, jo vairāk nekā puse jeb 53% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir gatavi dzīvot mazākā īpašumā līdz 80 kvadrātmetriem, taču labākā vietā Rīgā, liecina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja par Latvijas iedzīvotāju vēlamās dzīvesvietas raksturojumu

Visvairāk (76%) respondentu, kuri sniedza šādu atbildi, dzīvo Rīgā, un 64% bija ar vidēji augstiem ienākumiem. Aptaujā arī noskaidrots, ka 55% respondentu, izvēloties mājokli, vērtē tā uzturēšanas izmaksas un vairumam (62%) ir svarīgi, lai dzīvesvietas tuvumā būtu rekreācijas jeb atpūtas zonas.

Gandrīz pusei jeb 45% Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi, lai dzīvesvietas tuvumā būtu pieejami restorāni, kino, sporta klubi un kultūras pasākumi, un 55% no aptaujātajiem, kuriem ir būtiskas šādas iespējas, vēlētos dzīvot Rīgas centrā.

Attīstīta pilsētvide un atpūtas iespējas dzīvesvietas tuvumā visbiežāk augstāk tiek vērtētas vecuma grupās no 18 līdz 24 gadiem (65%), kā arī no 25 līdz 34 gadiem (54%). Šādas pilsētvides piedāvātās iespējas visbiežāk svarīgas šķiet cilvēkiem ar vidēji augstiem ienākumiem (50%).

Aptaujā arī noskaidrots, ka Rīgas centrs kā vilinoša vieta ne tikai darbam, bet arī dzīvošanai visbiežāk šķiet iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem ar augstiem ienākumiem. Savukārt Rīgas mikrorajonā, kas atrodas aptuveni 30 minūšu braucienā no pilsētas centra, visvairāk vēlas dzīvot cilvēki ar vidējiem ienākumiem vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem.

Aptauja veikta šā gada sākumā, aptaujājot 1005 respondentus visā Latvijā.