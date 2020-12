Ar 2. janvāri tiks atsākti lidojumi no un uz Apvienoto Karalisti

Naktī no 31.decembra uz 1.janvāri Apvienotā Karaliste (AK) pabeidz izstāšanās procesu no Eiropas Savienības (ES), taču aviācijas pasažieri nesaskarsies ar būtiskām izmaiņām, ceļojot no un uz AK, informē valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (CAA). Vienlaikus no 2.janvāra Latvija atsāks pasažieru pārvadājumus ar AK.

Lidostā "Rīga" pasažieriem no lidostas procedūru viedokļa izmaiņu līdz ar AK izstāšanos no ES nebūs. AK jau šobrīd ir ārpus Šengenas valstu saraksta, līdz ar to pasažieriem tiek veikta robežkontrole, savukārt drošības prasības nosaka starptautiskie normatīvie akti, kas ir vienādi gan Latvijai, gan AK.

Lidsabiedrības "airBaltic" lidojumi no un uz AK arī turpmāk tiks veikti no Rīgas, Tallinas un Viļņas. Būtiskas izmaiņas pasažierus, kuri ar tiešo reisu lidos no un uz AK, neskars.

Vienlaikus ir jāņem vērā šobrīd esošie ierobežojumi lidojumiem no un uz AK saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu. Šobrīd lidojumi no un uz AK ir aizliegti līdz 2021. gada 1. janvāra plkst. 23.59, bet tie tiks atsākti ar 2.janvāri. Pasažieriem jāvēršas pie aviokompānijaām, lai noskaidrotu, vai tās atsāks izpildīt lidojumus ar 2.janvāri.

CAA vērš uzmanību, ka turpmāk lidojumos uz AK varēs izmantot tikai pasi, kā arī būtiskas izmaiņas skars preču pārvietošanu.