Ar Krieviju saistītais 'Fix Price' turpina paplašināties – atvērts veikals Aizkrauklē

Aizkrauklē durvis vēris trīsdesmit trešais veikals "Fix Price" Latvijā, ziņo SIA "FP LV" valdes locekle Dace Grundmane.

"Fix Price" pašlaik darbojas vairākās Latvijas pilsētās un novadu centros, piedāvājot sadzīves preces un pārtikas produktus atbilstoši veikalu tīkla koncepcijai – cena jebkurai precei nav augstāka par 6,99 eiro. Tie rada jaunas darba vietas novadu iedzīvotājiem, viņa uzsver.

Latvijā "Fix Price" veikali franšīzes ietvaros darbojas kopš 2017. gada vasaras. Šobrīd veikali ir atvērti Rīgā, Ādažos, Aizkrauklē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Ogrē, Rēzeknē, Ķekavā, Jelgavā, Salaspilī, Balvos, Liepājā, Olainē un citās pilsētās. Līdz 2022. gada beigām "Fix Price" plāno atvērt vēl vairākus veikalus. Paredzēts, ka tuvāko piecu gadu laikā Baltijā tiks atvērti vēl aptuveni 100 "Fix Price" franšīzes veikali. Tāpat "Fix Price" turpina sadarbību ar vietējiem ražotājiem un meklē jaunus piegādātājus, kas spētu piedāvāt ko interesantu un pircējam pievilcīgu arī cenas ziņā.

Porāls "Delfi" pavasarī ziņoja, ka veikalu tīkls "Fix Price" ir viens no mazumtirgotājiem, kuram ir saistība ar Krieviju. Tobrīd tas tirgoja pārtiku un saimniecības preces no dažādām valstīm, tostarp - arī no Krievijas.

Sortiments kopš pavasara ir mainījies, saka Grundmane. “Diezgan īsā laikā nācās pārorientēties, atrast jaunus piegādātājus, lai veikalu plaukti nebūtu tukši. Mūsu iepirkuma menedžeri apliecināja savu profesionalitāti. 25% prece ir no Latvijas piegādātājiem. Ir arī prece no Lietuvas, Igaunijas Polijas, Ukrainas, Rumānijas, Holandes, Spānijas. Pavisam neliels procents vēl ir arī prece no Krievijas un Baltkrievijas. Darbs pie sortimenta paplašināšanas turpinās un mēs turpinām meklēt jaunas preču piegādes iespējas, lai veikalos spētu nodrošināt pilnu produkcijas klāstu visās preču kategorijās," viņa stāsta.

Pavasarī mainījās "Fix Price" Latvijā pārvaldošās SIA "FP LV" kapitāldaļu turētāji. Pēc "Lursoft" datiem, līdz šā gada martam patiesie labuma guvēji bija divi Krievijas Federācijas pilsoņi – Natalija Vinogradova (Nataliia Vinogradova) un Artems Hačatrjans ( Artem Khachatryan). Savukārt kopš marta patiesā labuma guvēja ir Igaunijas pilsone Jeļena Enajeva (Jelena Enaeva), kamēr Vinogradova ir valdes priekšsēdētāja, viena no uzņēmuma prokūristiem.

2021. gadā uzņēmums strādāja ar 9,4 milj. eiro lielu apgrozījumu un turpat 774 tūkst. eiro lieliem zaudējumiem. Pēc "Lursoft" datiem, tajā strādāja 151 cilvēks.

Krievijas "Wikipedia" lasāms, ka Krievijas veikalu ķēdes darbības pamatā ir "fiksētās cenas" pieeja. To pārvalda sabiedrība "Best Price". Mazumtirdzniecīas ķēdi veido vairāk nekā 5000 veikalu, kas darbojas vairāk nekā 1300 apdzīvotās vietās 80 Krievijas reģionos, kā arī Gruzijā, Kazahstānā, Latvijā, Baltkrievijā, Uzbekistānā un Kirgizstānā.