Ar Šleseru un Šķēli netieši saistītais 'LGC Cargo' vēlreiz nesaņem atļauju vest kravas caur Lietuvu

Lietuvas dzelzceļa pakalpojumu uzņēmums "LGC Cargo", kas netieši saistīts ar Latvijas ekspolitiķiem un uzņēmējiem Aināru Šleseru un Andri Šķēli, kā arī ar Krievijas valsts dzelzceļa kompāniju "Rossijskije žeļeznije dorogi" (RŽD), šogad atkal nav saņēmis atļauju vest kravas caur Lietuvu, kas tam netika dota arī pērn.

Kā ziņu aģentūrai BNS pastāstījis Lietuvas transporta drošības administrācijas (LTSA) direktora vietnieks Justs Rašomavičs, 2019.-2020. gadam šim uzņēmumam jaudas atvēlētas vienīgi nepārslogotās līnijās, savukārt tur, kur saskatāmas tranzīta pazīmes, tās nav piešķirtas.

"LGC Cargo" lūdza atļauju pārvadāt kravas pa visu Lietuvas dzelzceļu tīklu, ieskaitot visus robežu šķērsojumus - gan ar Baltkrieviju, gan Latviju, gan Krievijas Kaļiņingradas apgabalu.

"Galvenais apstāklis - administrācijai radās aizdomas, ka "LGC Cargo" biznesa plānos saskatāmas tranzīta pazīmes. Par to var spriest no līnijām, kurām tika lūgta atļauja, - šai gadījumā no Lietuvas robežas ar Latviju un no Lietuvas robežas ar Baltkrieviju līdz robežai ar Kaļiņingradas apgabalu," skaidrojis Rašomavičs.

"LGC Cargo" pārstāvji nenoliedz, ka kravas tiktu vestas no Krievijas vai Kazahstānas caur Latviju, Lietuvu un Kaļiņingradu uz Poliju, taču viņi apgalvo, ka tie nebūtu tranzītpārvadājumi.

Tāpat kā pērn, šis uzņēmums Lietuvā saņēmis atļauju vest kravas no Latvijas līdz Bugeņiem, kur darbojas naftas pārstrādes uzņēmums "Orlen Lietuva", kā arī starp Viļņu un Kauņu un pa dažiem citiem iekšējiem maršrutiem, taču, kā norādījis Rašomavičs, tas šīs jaudas neizmanto, tādēļ valsts negūst ieņēmumus.

LTSA direktora vietnieks pastāstījis, ka atļauju vest kravas no Baltkrievijas uz Klaipēdas ostu lūgusi arī uzņēmēja Igora Udovicka pārvaldītā kompānija "Gargždu geležinkelis", kas sniedz manevrēšanas pakalpojumus Klaipēdas ostā, bet tai nav piešķirtas nekādas jaudas, jo šīs līnijas ir pārpildītas.

Pēc viņa sacītā, saskaņā ar Lietuvas likumdošanu pārvadāt kravas un pasažierus tranzītā, proti, no trešajām valstīm uz trešajām valstīm atļauts tikai valsts dzelzceļa uzņēmumam "Lietuvos geležinkeliai".

Visas pieprasītās atļaujas šogad saņēmušas tikai "Lietuvos geležinkeliai" meitassabiedrības "LG Cargo" un "LG keleiviams".

Udovickis kontrolē Klaipēdas kravu kompāniju "Biriu kroviniu terminalas" (BKT), kas Klaipēdas ostā pārkrauj Baltkrievijas minerālmēslus. Viņam šai kompānijā pieder 70% akciju, bet pārējās ir kompānijas "Belaruskalij" īpašums - šā uzņēmuma produkcija veido gandrīz visu termināļa kravu kopējo apjomu.

Kā ziņots, "LGC Cargo", kura akcionāru un vadītāju skaitā ir bijušais "Lietuvos geležinkeliai" ģenerāldirektors Stasis Dailīdka un bijušais viņa vietnieks Stasis Gudvalis, aprīlī vērsās ar sūdzību Eiropas Komisijā (EK), apstrīdot iepriekšējo LTSA lēmumu nepiešķirt tam atļauju vest tranzīta kravas caur Lietuvu.

Kompānija caur savu lielāko īpašnieku Latvijas kompāniju "Baltic Transit Service" ir netieši saistīta ar Latvijas ekspolitiķiem un uzņēmējiem Šleseru un Šķēli, kā arī ar Krievijas valsts dzelzceļa kompāniju RŽD.

Lietuvas Satiksmes ministrija "LGC Cargo" plānos saskata apdraudējumu nacionālajai drošībai un godīgai konkurencei.