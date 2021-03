Arī lietotu automašīnu pircējiem ir 14 dienu atteikuma tiesības

Pircēji līdz ar distances līgumu noslēgšanu nepieciešamības gadījumā var izmantot iegādātā auto 14 dienu atgriešanas iespēju, komentējot automašīnu tirdzniecību tiešsaistē, norāda lietoto auto tirgotājs "Longo Group".

"Kopš 2020. gada rudens ierobežojumu stāšanās spēkā tikai viens pircējs izmantoja savas tiesības pēc pirkuma piegādes divu nedēļu laikā to atgriezt, uzreiz pēc tam izvēloties no mūsu piedāvājuma citu transportlīdzekli," stāsta "Longo Group" valdes priekšsēdētājs Edgars Cērps.

Lai izvairītos no potenciālās pēcpirkuma vilšanās, nevarot pašiem klātienē izpētīt noskatīto transportlīdzekli, "Longo Latvia" iesaka izveidot sarakstu ar obligātajām (nemainīgajām) un vēlamajām (mainīgajām) prasībām saistībā ar auto, meklēt tirgotājus, kas nodrošina pilna cikla interneta iegādes servisu, izpētīt, vai un kāda veida pēc-pirkuma garantiju piedāvā tirgotājs (formāts, ilgums, noteikumi utt.), pieprasīt visu papildu interesējošo informāciju par noskatīto auto (to nosaka pircēja tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, cik viņam to būtu iespējams izdarīt klātienes veidā), kā arī iegūt atsauksmes no dažādiem ticamiem avotiem par tirgotāju un tā servisu.

Personīgā auto droša iegāde attālināti nozīmē, ka tirgotāja pārstāvis un pircējs nesatiekas klātienē, visi noformētie un parakstītie dokumenti tiek apstiprināti ar parakstiem vai apstiprinājumiem valsts likumdošanā noteiktajā kārtībā.

AS "Longo Group" darbojas lietotu automašīnu tirdzniecības segmentā. Uzņēmuma filiāles, kurās norisinās automašīnu tirdzniecība, pašlaik ir atvērtas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā uzņēmumam ir savas filiāles, kas specializējas automašīnu iepirkumā, lai tās realizētu Baltijā.