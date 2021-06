Arī šogad Jāņu brīvdienās topā Turcijas kūrorti

Kamēr vieni līgojuši dzimtajās ārēs, gana daudzi steiguši izmantot šā gada skaita ziņā dāsnās svētku brīvdienas un devušies atpūsties ārpus Latvijas. Lielāku pārvietošanās aktivitāti veicināja arī mīkstinātie ierobežojumi.

Pirmssvētku laikā lidosta brīžiem atkal atgādinājusi lielu skudru pūzni – sestdienas tradicionāli ir tās, kad vasarnieki dodas ārpus dzimtenes uz kādu no kūrortiem. Aptaujātie tūrisma operatori atklāj, ka šonedēļ populārākais virziens, tāpat kā citus gadus, – Turcijas kūrorti, daudzi devušies arī uz Bulgāriju, Grieķiju. Tūrisma uzņēmumi ir optimistiski noskaņoti, cerot, ka pēc 1. jūlija, kad Eiropas Savienības valstis ieviesīs digitālo zaļo sertifikātu, atpūtnieku plūsma pieaugs, nozare sāks atgūties.

Tikmēr "airBaltic" šovasar piedāvā tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, tostarp uz septiņiem Itālijā, septiņiem Grieķijā un sešiem Spānijā, kā arī uz vairākiem citiem atpūtu galamērķiem, un patiešām šajā nedēļā no 21. jūnija līdz 27. jūnijam ir novērojams lielāks ceļotāju pieprasījums, apstiprina kompānija. Tā kā ir uzlabojusies epidemioloģiskā situācija un arvien vairāk cilvēku visā Eiropā vakcinējas pret Covid-19, pieprasījums pēc lidojumiem strauji pieaug. "Ņemot vērā, ka ilgāku laiku spēkā biji strikti ceļošanas ierobežojumi, bija paredzams, ka, tiklīdz situācija uzlabosies, cilvēki arvien vairāk vēlēsies plānot garākas brīvdienas saulainajās Eiropas pilsētās. Šonedēļ novērojam, ka pieprasītākie galamērķi ir pilsētas Vidusjūras piekrastē, kā piemēram, Barselona, Nica un citi atpūtas galamērķi," komentē AS "Air Baltic Corporation" Korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

"Pieprasījums pēc ceļojumiem būtiski sācis pieaugt pēc 15. jūnija, kad tika mīkstināti ierobežojumi pilnībā vakcinētām un Covid-19 pārslimojošām personām. Nenoliedzami pieprasījuma pieaugumu pēc ceļojumiem šajā nedēļā ietekmēja arī garas svētku brīvdienas, tāpēc tā dēvēto pēdējā brīža piedāvājumu nav. Populārākais galamērķis, neskatoties uz to, ka ierobežojumi pēc atgriešanās Latvijā ir lielāki, ir Turcija. Liela interese ir arī par Grieķijas salām un Bulgāriju," informē "Tez Tour Latvia" pārstāve Marina Batkiļina.

Tūroperatora "Novatours" vadītājas Audrones Keinītes (Audronė Keinytė) piebalso: "Jau kopš marta, kad atsākām ceļojumu organizēšanu, redzam, ka cilvēki ir noilgojušies pēc ceļojumiem un labprāt dodas uz ārvalstīm baudīt atpūtu vasarīgos galamērķos. Šī gada vasaras saulgrieži ir sagādājuši daudz brīvdienu, kas cilvēkus motivēja garākām brīvdienām ārvalstīs. Mēs šim periodam piedāvājām atpūtu iecienītajā Turcijā un Bulgārijā, un visi piedāvājumi tika laikus pilnībā izpārdoti." Arī šim uzņēmumam kopumā samazinās pieprasījums pēc pēdējā brīža ceļojumiem, cilvēki tos atkal rezervē uz priekšdienām.

Pēdējās nedēļās kopumā ir novērots pieprasījuma pieaugumu uz visiem vasaras galamērķiem – Bulgāriju, Turciju, Grieķiju un arī Melnkalni, kura ir jaunākais no virzieniem. "Ticam, ka pieprasījuma pieaugumu pozitīvi ir ietekmējis valdības 15. jūnija lēmumu par atvieglotiem ceļošanas noteikumos vakcinētajiem," arī Keinīte izceļ šo iemeslu. "Šo gaidījām jau sen, tas ir svarīgs solis, lai tūrisma nozare varētu atgūties drīzākā laikā. Ceram uz vakcinācijas procesa paātrināšanos gan Latvijā, gan Eiropā, jo tas ne tikai vērā ņemami palīdzētu nozarei, bet ļautu sabiedrībai brīvāk kaldināt nākotnes plānus," viņa piebilst.

Keinīte izceļ arī valstu labo sadarbība. "Kā piemēru varam minēt Grieķiju un Bulgāriju – ceļotājiem, iebraucot, izbraucot netiek prasīti testi un pašizolācija. Vakcinācijas aptveres palielināšanās, vakcinācijas sertifikāti un valstu prasību unificēšana palīdzēs Eiropas tūrisma nozarei. Tikpat svarīgas ir arī priekšrocības izslimojušajiem cilvēkiem. Pārdomātai ceļošanai šobrīd ir labvēlīgi apstākļi, tomēr arī ar šiem jaunajiem ceļošanas atvieglojumiem ir būtiski palikt modriem, ievērot drošības noteikumus," viņa akcentē.

Ieviešot digitālo Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, kas ES dalībvalstīs ir paredzēts no 1. jūlija, atvieglojot ceļošanas nosacījumus, pieprasījums pēc ceļojumiem varētu pieaugt vēl vairāk, lēš arī Batkiļina.

Savukārt "airBaltic" prognozē, ka Eiropas Savienībā samazinoties drošības prasībām līdz ar digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešanu un pagājušajā nedēļā pieņemto lēmumu par ierobežojumu mīkstināšanu personām, kuras pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu, varētu palielināties arī tūristu plūsma uz Latviju.