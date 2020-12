Arī 'Spice' pagarina darba laiku

No ceturtdienas, 17. decembra tirdzniecības centrs "Spice" darba dienās strādās no pulksten 8 līdz 22, savukārt lielveikala "Rimi" darba laiks paliek nemainīgs – no pulksten 8 līdz 23, informē tirdzniecības centrs.

Arī turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centrs būs slēgts – strādās tikai atsevišķi pārtikas veikali, aptiekas un higiēnas preču veikali.

Ņemot vērā pircēju plūsmu līdzšinējā darba laikā, jau spēkā esošos un potenciālos papildu tirdzniecības ierobežojumus, "Spice" sākot ar 17. decembri nolēmusi pagarināt darba laiku darba dienās, no rītiem darbu sākot par stundu agrāk. Tirdzniecības centrs aicina iedzīvotājus izmantot iespēju iepirkties rīta stundās, kad apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā ir vismazākais.

Arī šogad decembra svētku periods tirdzniecības centrā rada vislielāko klientu plūsmu. "Spice" pagarina darba laiku, lai novērstu pircēju drūzmēšanos tirdzniecības centrā pīķa stundās. Par aktuālākajām izmaiņām darba laikos, kā arī informāciju par veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem ar atšķirīgu darba laiku var uzzināt tirdzniecības centra mājaslapā.

Jau vēstīts, ka "Maxima" pagarinājusi atsevišķu veikalu darba laiku līdz pulksten 24, savukārt tirdzniecības centrs "Alfa", sākot ar otrdienu, nolēma pagarināt darba laiku līdz pulksten 22 (līdz tam līdz 21:00).