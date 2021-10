Ārkārtas situācijas laikā 'DPD Latvija' piedāvā darba iespējas dīkstāvē palikušajiem

Starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums "DPD Latvija", ņemot vērā sūtījumu apjoma pieaugumu, piedāvā darba iespējas dīkstāvē esošajiem un bez darba palikušajiem iedzīvotājiem gan Rīgā, gan citviet reģionos, informē uzņēmums.

"Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, pieļaujam būtisku sūtījumu apjoma pieaugumu ārkārtējās situācijas laikā, līdz ar to jau laikus plānojam darbaspēka resursu paplašināšanu, lai varētu nodrošināt savlaicīgu sūtījumu piegādi. Iepriekš ārkārtējās situācijas laikā sūtījumu apjoms "DPD Latvija" tīklā pieckāršojās, lai nodrošinātu augošos sūtījumu apjomus, esam veikuši vērienīgas investīcijas "DPD" "Pick up" paku skapju tīkla paplašināšanā visā Latvijas teritorijā, kā arī par 70% palielinājuši darbinieku skaitu, radot jaunas darba vietas. Vienlaikus, iedzīvotājiem arvien vairāk novērtējot e-komercijas priekšrocības, sūtījumu apjoms turpina augt, īpaši to var novērot pastiprinoties pandēmijas ierobežojumiem, t.sk., ārkārtējās situācijas laikā, kad iepirkšanās klātienē daudzviet ir liegta. Ņemot vērā, ka Covid-19 ierobežojumu dēļ, daļa iedzīvotāju ir spiesti doties dīkstāvē vai paliek bez darba, mēs aicinām pievienoties DPD Latvija komandai, tādējādi radot iespēju cilvēkiem turpināt strādāt," norāda "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Grants.

Darbam visā Latvijā nepieciešami sūtījumu piegādes kurjeri, noliktavas un sūtījumu šķirošanas termināla darbinieki Rīgā, kā arī klientu apkalpošanas konsultanti. Obligāta prasība visiem kandidātiem ir digitāls Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pilnu vakcinācijas kursu vai Covid-19 pārslimošanas faktu.