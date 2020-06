Ārkārtējās situācijas laikā pieprasījums pēc 'Latvijas Pasta' pakomātiem audzis par 40%

Attīstot "Latvijas Pasta" pakomātu tīklu, uzņēmums tā kopējo ietilpību palielinājis par 15%, nomainot esošos pakomātus ar jaunākiem, bet atsevišķās vietās izvietojot pilnīgi no jauna. Pēdējo trīs mēnešu laikā – martā, aprīlī un maijā – pieprasījums sūtījumu saņemšanai pakomātos pieaudzis vidēji par 40%, un šajā periodā palielinājies arī pāradresēto sūtījumu skaits no pasta nodaļām uz pakomātiem, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Modernizējot un attīstot pakomātu tīklu, "Latvijas Pasts" nomainījis 13 pakomātus visā valsts teritorijā, kā arī izvietojis divus jaunus paku termināļus Rīgā – t/c "Galerija Centrs", un t/c "Maxima", Biķernieku ielā 143, tādējādi pakomātu tīkla kopējo ietilpību palielinot par 15%.

Līdz ar e-komercijas attīstību un sabiedrības paradumu maiņu arī Covid-19 ietekmē pēdējo mēnešu laikā būtiski pieaudzis pakomātu pakalpojumu pieprasījums – 2020. gada martā, aprīlī un maijā klienti pakomātu pakalpojumus izmantojuši par vidēji 40% vairāk nekā janvārī un februārī. Lai iespējami vairāk klientu varētu saņemt savus sūtījumus pakomātos un tie neuzkrātos, veidojot sastrēgumus, "Latvijas Pasts" ieviesis trīs dienu termiņu sūtījumu uzglabāšanai paku termināļos.

2020. gadā no marta līdz maijam pasta sūtījumu pāradresācijas skaits no pasta nodaļām uz pakomātiem sasniedzis gandrīz 2000 sūtījumu. "Latvijas Pasts" plāno turpmāku pakomātu tīkla modernizāciju, ne tikai palielinot tā ietilpību, bet paplašināšanu arī ar āra pakomātiem, līdz ar to vēl vairāk paplašinot klientu izvēles iespējas sūtījumu saņemšanai.

Jau vēstīts, ka "Latvijas Pasts" pakomātu tīklu iegādājās 2019. gada augustā.

Līdz ar to uzņēmuma vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietām, 1200 pastnieku un 100 kurjeru servisam, kā arī vairāk nekā 50 "Circle-K" degvielas uzpildes staciju tīklam sūtījumu izsniegšanai pievienojās 61 pakomāts visā valsts teritorijā, kas patlaban tiek papildus attīstīts un modernizēts.