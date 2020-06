Ārkārtējās situācijas laikā 'Viesnīca Latvija' nodrošinājusi tikai izmitināšanu, slēdzot restorānu un konferenču centru

Aizvadītajā gadā AS "Viesnīca Latvija" piedzīvojusi apgrozījuma kritumu. 2018. gadā tā apgrozīja 23,89 miljonus eiro, bet pērn tie bijuši 21,59 miljoni eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis. Ārkārtējās situācijas laikā viesnīca slēgusi visus bārus un restorānu, konferenču centru un SPA, nodrošinot tikai viesu izmitināšanu.

Kā teikts iesniegtajā gada pārskatā, "Viesnīca Latvija" viesnīcas vidējais telpu noslodzes rādītājs 2019. gadā bija 54%, pretstatā 2018. gada 62%. Zemākas noslodzes rezultātā samazinājies apgrozījums arī restorānos un bāros. Tajā pašā laikā "Viesnīca Latvija" konferenču centra apgrozījums bija nemainīgs, jo Latvijā tika rīkotas daudzas lielas starptautiskas konferences.

Pārskata gadu "Viesnīca Latvija" noslēgusi ar 3,94 miljonu eiro peļņu, kuru paredzēts atstāt nesadalītu.

Ārkārtējās situācijas laikā viesnīca slēgusi visus bārus un restorānu, konferenču centru un SPA, nodrošinot tikai viesu izmitināšanu. Krīzes laikā turpinās arī viesnīcas 105 numuru un restorāna renovācijas darbi.

Iesniegtajā gada pārskatā atrodamā informācija liecina, ka "Viesnīca Latvija" izveidojusi krīzes komiteju un tiek veikti vairāki preventīvi pasākumi – pārskatīti visi sadarbības līgumi, uz laiku pārtraukti visi servisa un licenču līgumi, darbinieki nosūtīti dīkstāvē vai atvaļinājumos. Uzņēmums arī nepārtraukti sadarbojas ar mātes uzņēmumu, darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un banku. 2019. gadā uzņēmumā bija nodarbināti 262 darbinieki.

AS "Viesnīca Latvija" mārketinga nosaukums ir "Radisson Blu Conference and SPA Hotel Latvija", jo 2010. gadā "Viesnīca Latvija" noslēgusi līgumu par viesnīcas pārvaldīšanu ar vienu no visstraujāk augošajiem viesnīcu uzņēmumiem pasaulē "Radisson Hotel Group".

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka AS "Viesnīca Latvija" īpašnieks ir norvēģu "Linstow AS".