Arnolds Švarcenegers kļuvis par 'Lidl' zīmola 'Parkside' jauno seju

Holivudas zvaigzne Arnolds Švarcenegers ir kļuvis par mazumtirgotāja "Lidl" zīmola "Parkside" jauno seju. Viņš popularizēs "Parkside" ar vārdiem "Tu to vari!".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā sola tirgotājs, skatītāji varēs izjust viņa karjeras leģendārākos momentus, kas tiks izspēlēti "Parkside" DIY (Do It Yourself) jeb "dari pats" reklāmas ietvaros. Neizbēgami, ka būšot arī laba deva humora un pašironijas.

Kristofs Pols (Christoph Pohl), "Lidl International" galvenais iepircējs, norāda, ka Arnolds Švarcenegers iemieso daudzas no "Lidl" vērtībām. ""Parkside" nozīmē – pašam tikt galā ar darbiem. Mēs gribam dot pārliecību cilvēkiem, ka viņi to var. Arnolds Švarcenegers ir darītājs, viņš ir īsts, apņēmības pilns un pavisam vienkāršs," viņš skaidro.

"Parkside" zīmola preces pieejamas tikai "Lidl" veikalos – tās ir DIY (Do It Yourself) jeb "dari pats" preces dārzā, mājās un darbnīcā paveicamajiem darbiem.