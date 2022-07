AS 'Aldaris' izdevies audzēt tirgus daļu

AS "Aldaris" apgrozījums 2021.gadā sasniedza 21,6 miljonus eiro, kas ir par 2,83% mazāk nekā 2020.gadā. Pārskata periodā uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 2,1 miljonu eiro apmērā.

Tas gan ir spējis samazināt zaudējumus par aptuveni 36%, salīdzinot ar 2020.gadu, kas bija prognozējami pandēmijas radītajos apstākļos, ziņo kompānija.

2021. gadā uzņēmuma plānus turpināja ietekmēt ieviestie Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, kas visvairāk skāra HoReCa sektoru un dažādu publisko pasākumu norisi. Uzņēmuma pārdošanas apjomi Latvijā 2021.gadā veidoja 38,2 miljonus litru, kas ir par 2% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Aizvadītā gada rādītāji liecina, ka AS "Aldaris" kopējā realizētā alus tirgus daļa turpinājusi pieaugt, veidojot 26,4%, kas ir 0,7% vairāk, nekā 2020.gadā. Pieaugot pieprasījumam pēc netradicionālām garšām, uzņēmums investējis gandrīz 30 tūkstošus eiro "Mežpils alus" produktu portfeļa dažādošanā.

2022.gadā uzņēmums plāno saglabāt Latvijas alus tirgus pozīcijas iepriekšējā gada līmenī, kā arī izstrādāt gan jaunus produktus, gan ieviest inovatīvu, videi draudzīgu iepakojumu.

"Ilgtspēja ir viena no "Carlsberg" grupas un arī AS "Aldaris" prioritātēm. Izvirzītie vides, sociālās un pārvaldības programmas "Together Towards Zero" mērķi ir sasniegt nulles līmeni oglekļa dioksīda izmešiem, apturēt ūdens izšķiešanu, bezatbildīgu alkoholisko dzērienu lietošanu un negadījumu statistiku. Katram no šiem lielajiem mērķiem ir definēti apakšmērķi, kas sasniedzami 2022. un 2030. gadā. Piemēram, līdz 2030. gadam plānots likvidēt alus darītavu radītās oglekļa emisijas un par 30% samazināt ķēdes uzņēmumu "zaļās pēdas nospiedumu". Lai to sasniegtu, tiek ieviesti uzlabojumi visos procesos, tai skaitā pakāpeniski atjaunots autoparks un darbinieki apmācīti braukšanā, kas samazina degvielas patēriņu un attiecīgi mazāk kaitē videi, kā arī cenšamies arvien vairāk pieturēties pie aprites ekonomikas principiem, samazinot gan jaunu resursu izmantošanu iepakojumu, gan esot atbildīgi pret dabas resursiem. Pērn "Aldaris" saņēma sudraba apbalvojumu kā "Drošākais uzņēmuma autoparks"," norāda AS "Aldaris" valdes locekle Elīna Aščuka.

Kompānija "Aldaris" ir Dānijas alus ražotāja "Carlsberg" grupas uzņēmums. Tas ražo un izplata alus un bezalkoholisko dzērienus.