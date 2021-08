AS 'Latvijas balzams' plāno mainīt nosaukumu

AS "Latvijas balzams" turpmāk varētu saukties "Amber Latvijas balzams", ja šādu lēmumu pieņems tās akcionāri šā gada 30. septembrī.

Pirms sešiem gadiem AS "Latvijas balzams" pievienojās strauji augošai alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānijai "Amber Beverage Group". Atrašanās grupā uzņēmumam ir nesusi vairākus ieguvumus: lielākus pasūtījumus, jaunus klientus un vairākus attīstības projektus.

Šogad "Amber Beverage Group" plāno pievienot pieciem saviem uzņēmumiem visā pasaulē papildus atpazīstamības zīmi "Amber". Jaunajā AS "Latvijas balzams" nosaukumā plānots saglabāt daļu vēsturiskā nosaukuma, līdz ar to tas varētu būt "Amber Latvijas balzams".

Lēmumu pieņems AS "Latvijas balzams" Akcionāru sapulce 30. septembrī. Pozitīvs lēmums par šīm pārmaiņām palīdzētu AS "Latvijas balzams" iegūt vēl plašāku atpazīstamību, piesaistīt jaunus klientus un lielākus pasūtījumus.

Nav paredzamas nekādas izmaiņas ne AS "Latvijas balzams" darbiniekiem, ne piegādātājiem un pakalpojumu pircējiem. Tiktu mainīts tikai kompānijas oficiālais nosaukums.

Akciju sabiedrība "Latvijas balzams" ir viens no lielākajiem alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Uzņēmumam pieder divas alkoholisko dzērienu ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražotne un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražotne. AS "Latvijas balzams" ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem eksportētājiem – tā produkcija pieejama 180 pasaules valstīs, kā arī uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā.