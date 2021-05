AS 'Preiļu siers' apgrozījums sarucis, bet peļņa pieaugusi

AS "Preiļu siers" 2020.gadā apgrozījis 58,91 miljonu eiro, kas ir par 7,59% mazāk nekā gadu iepriekš, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Neskatoties uz apgrozījuma samazinājumu, ražotāja peļņa pagājušajā gadā palielinājusies, tai pieaugot līdz 938,62 tūkstošiem eiro, kas gada laikā ir kāpums par 6,92%.

Pagājušajā gadā AS "Preiļu siers" iepircis 145,8 tūkstošus tonnu piena, 3,3 tūkstošus tonnu vājpiena, saražojot 13,27 tūkstošus tonnu siera un 7,68 tūkstošus tonnu sūkalu pulvera.

2020. gadā AS "Preiļu siers" atjaunojis un nodevis ekspluatācijā uzņēmuma ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, esošajā tehnoloģiskajā procesā ietverot notekūdeņu priekšattīrīšanu. Šogad uzņēmums iecerējis uzstādīt saules paneļu elektrostaciju, lai iegūtu zināmu neatkarību no svārstīgajām elektroenerģijas cenām, kā arī lai rūpētos par zaļāku vidi un būtu dabai draudzīgs. Kā vienu no būtiskākajiem uzdevumiem uzņēmums izvirzījis iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošanu un pilnveidi. Visa pamatā AS "Preiļu siers" centīšoties kāpināt izejvielu iepirkumu, saglabājot savas pozīcijas tirgū.

Aizvadītajā gadā AS "Preiļu siers" nodarbinājis 313 darbiniekus, liecina Lursoft gada pārskata informācija. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās uzņēmums 2020. gadā samaksājis 1,35 miljonus eiro, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 0,64 miljonus eiro.

Piena pārstrādes uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Jāzeps Šņepsts.