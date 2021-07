AS 'Repharm' aizņēmusies 40 miljonus eiro, lai paplašinātu darbību Lietuvā

"Luminor" banka piešķīrusi ilgtermiņa finansējumu 40 miljonu eiro apmērā veselības aprūpes uzņēmumu grupai AS "Repharm" biznesa paplašināšanai Baltijā. Papildu finanšu līdzekļi tiks ieguldīti uzņēmējdarbības attīstībai ārpus Latvijas robežām, piedāvājot medicīnas pakalpojumus Lietuvā, informē bankā.

Pateicoties "Luminor" bankas piešķirtajam finansējumam, AS "Repharm" ieguvusi kontrolpaketi uzņēmumos "MediCa klīnika", vienā no lielākajām medicīnisko pakalpojumu operatoru grupām Lietuvā. Jau ziņots, ka grupā ietilpst 33 medicīnas iestādes, trīs no tām ir specializētās klīnikas, bet pārējās 30 ir ambulatorās klīnikas, kas darbojas 16 Lietuvas pilsētās.

"Ārstniecības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte ir viens no veselības aprūpes sistēmas un Eiropas valstu valdību izaicinājumiem. OECD apkopotie dati liecina, ka iedzīvotāju paredzētais mūža ilgums gan Latvijā, gan Lietuvā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Lai uzlabotu iedzīvotāju veselības stāvokli un veicinātu profesionālu un pilnvērtīgu medicīnisko pakalpojumu pieejamību Baltijas valstīs, esam gandarīti atbalstīt AS "Repharm", attīstoties Baltijas mērogā," saka Ilze Zoltnere, "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja.

Pašlaik AS "Repharm" uzņēmumu grupā ietilpst pieci uzņēmumi, kas nodarbojas gan ar farmaceitisko produktu mazumtirdzniecību aptiekās ar zīmolu "Mēness aptieka", gan vairumtirdzniecību (AS "Recipe Plus"), ražo augu valsts ārstnieciskos līdzekļus Rīgas farmaceitiskajā fabrikā, kas ir viena no lielākajām dabiskās izcelsmes medikamentu ražotājām Baltijā, sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus "Veselības centru apvienībā", kas ietver 14 ambulatorās iestādes Latvijā, gan arī nodrošina plaša spektra laboratorisko izmeklējumu iespējas vairāk nekā 60 "Centrālās laboratorijas" filiālēs visā valsts teritorijā.

"Iespēja piedāvāt kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus ārpus Latvijas robežām ilgstoši ir bijis viens no mūsu uzņēmumu grupas stratēģiskajiem mērķiem. Ar "Luminor" atbalstu varēsim īstenot mūsu tālāko attīstību, paplašinot medicīnisko pakalpojumu piedāvājumu Baltijas līmenī. Latvijā aktīvi turpināsim pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, pacientu un farmaceitiskās aprūpes uzlabošanu, lai sasniegtu jaunus izcilības rādītājus," norāda AS "Repharm" padomes priekšsēdētāja vietnieks Dins Šmits.

Akciju sabiedrība "Repharm" ir veselības aprūpes jomā ar Latvijas kapitālu strādājošu uzņēmumu grupa. Tā apvieno aptieku uzņēmumu "Sentor farm aptiekas" (attīsta "Mēness aptieka" zīmolu), ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu uzņēmumu "Veselības centru apvienība" (14 ambulatorās iestādes Latvijā), "Centrālo laboratoriju" ar vairāk nekā 60 filiālēm, vienu no lielākajiem augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotājiem Baltijā "Rīgas farmaceitisko fabriku" un zāļu lieltirgotavu "Recipe Plus". Pērn AS "Repharm" strādājusi ar 14 489 331 eiro peļņu, liecina "Lursoft" informācija.

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.

"Luminor" ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 870 tūkstošiem klientu, 2300 darbiniekiem, kā arī 14,9 % tirgus daļu noguldījumos un 16,9 % tirgus daļu kreditēšanā 2021. gada marta beigās. "Luminor" pašu kapitāls veido 1,7 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 23,4 %.