AS 'Sadales tīkls' modernizācijā ieguldīs 75 miljonus eiro

AS "Sadales tīkls" 2022. – 2031. gadā turpinās sadales sistēmas rekonstrukciju un modernizāciju atbilstoši nozares attīstības tendencēm un sabiedrības pieprasījumam. Plānots attīstīt inovatīvu tehnisko risinājumu izmantošanu tīkla atjaunošanā un strādāt pie plaša viedā tīkla attīstības. Attīstības plāna periodā kapitālieguldījumu apjoms plānots vidēji 75 miljonu eiro apmērā gadā.

Galvenais uzņēmuma mērķis - celt elektroapgādes kvalitāti un drošumu. Lai to paveiktu, turpmākajā desmitgadē plānots nodrošināt izolēta elektrotīkla īpatsvaru 75% apmērā, tostarp zemsprieguma elektrotīklu attīstīt 100% izolētā izpildījumā. Ik gadu uzņēmums plāno atjaunot vidēji 1700 kilometrus elektrolīniju, vienlaikus pārskatot un optimizējot kopējo elektrotīkla pārklājumu.

Attīstības plāna periodā kapitālieguldījumu apjoms plānots vidēji 75 miljonu eiro apmērā gadā. Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā plānots investēt 78% no kopējiem ieguldījumiem jeb aptuveni 58 miljonus eiro. Kā prioritārus "Sadales tīkls" īstenos tos kapitālieguldījumu projektus, kuriem no katra ieguldītā eiro būs vislielākā atdeve drošuma un defektu apjoma samazinājuma ziņā. Nākamgad, 2022. gadā, 30% no kopējā finansējuma plānots ieguldīt blīvi apdzīvotā elektrotīklā, tostarp Rīgas vēsturiskā centra elektrotīkla pārbūvē.

"Investējam tur, kur tas visvairāk nepieciešams un kur investīcijas sniedz vislielāko atdevi. Sadales infrastruktūras sagatavošana atjaunīgās enerģijas ražošanas pieaugumam – tā, lai tā spētu nodrošināt divvirzienu elektrības plūsmu tīklā, – ir priekšnosacījums arī Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Investīcijas tiek plānotas savlaicīgi, pārdomāti un vienmērīgi vairāku gadu periodā uz priekšu, izvēloties atbilstošākos tehniskos risinājumus," saka "Sadales tīkla" izpilddirektors Sandis Jansons.

Līdz 2030. gadam neplānoto elektrotīkla atslēgumu ilgumu uz vienu klientu (SAIDI) plānots samazināt līdz 65 minūtēm (par apmēram 20% mazāk nekā 2020. gadā), bet neplānoto atslēgumu skaitu (SAIFI) – līdz 1,3 reizēm uz vienu klientu (par apmēram 14% mazāk nekā 2020. gadā).

Jau tuvākajos gados plānots noslēgt viedo elektroenerģijas skaitītāju programmu, nodrošinot, ka viedie skaitītāji būs uzstādīti vismaz 98% no visiem "Sadales tīkla" sistēmas pieslēgumiem.

Turpmākajā desmitgadē "Sadales tīkls" modernizēs arī dispečervadības sistēmu, nodrošinot kvalitatīvāku un ātrāku datu apmaiņu, efektīvāku elektrotīkla pārvaldību un līdz ar to – augstāku elektroapgādes kvalitāti klientiem.

Aktivitātes apkopotas "Sadales tīkla" elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānā 2022.-2031. gadam, kas iesniegts izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).