Asociācija: situācija kritiska; vairāki nozares uzņēmumi pārtraukuši darbību

Pandēmijas, ierobežojumu un atbalsta trūkuma dēļ situācija Latvijas bāru nozarē ir kritiska, pauž Latvijas Bāru Asociācija (LBA).

Tā secina, ka sadarbība starp valdību, valsts institūcijām un uzņēmējiem ir nepietiekamā līmenī. Valdības pieņemtie lēmumi bieži vien esot negaidīti uzņēmējiem, īpaši tāpēc, ka, pieņemot jaunus ierobežojumus, nenotiek konsultācijas ar pārstāvjiem no nozarēm, kuras tieši ietekmē ierobežojumi un kuras spētu piedāvāt reālus risinājumus situācijas uzlabošanai.

"Mēs aicinām valdību un valsts institūcijas veidot sadarbību, kā ietvaros valdības pārstāvji un LBA varētu ik dienas strādāt cieši kopā un pieņemt lēmumus, ko ir reāli ieviest, kas samazina vīrusa izplatību, stiprina sabiedrības drošību un neaptur uzņēmējdarbību," norāda asociācija.

Viens no LBA valdes locekļiem Oskars Ikstens skaidro: "Ne tikai man, bet jebkuram uzņēmējam ir svarīga paredzamība. Katrs pārsteigums ietekmē ne tikai uzņēmumu, bet arī tā darbiniekus un apmeklētājus. Nereti rodas situācijas, kad mēs par jaunām prasībām uzzinām pēdējā brīdī un no medijiem. Mēs apzināmies, ka šis ir svarīgs laiks valstī un ir jāspēj ātri reaģēt, to esam gatavi darīt, bet uzskatām, ka to var darīt gudrāk un efektīvāk. Ne tikai bāru nozares, bet visu nozaru darbinieki vēlas zināt, vai uzņēmumiem, kam tiek noteikti ierobežojumi, būs jebkāds atbalsts no valsts. Ja tas būs, cik lielā apmērā un kādā formā. Šobrīd esam situācijā, kad nezinām, vai rītdien vispār varēsim vērt durvis vaļā un vai mums būs jebkāds atbalsts pie sliktākā scenārija."

LBA informē, ka pārstāv lielu daļu Rīgas bāru un izklaides vietu, kas nodarbina vairākus simtus cilvēku un netiešā veidā desmitus tūkstošus nozarē strādājošos - sākot ar izklaides industrijas darbiniekiem (mūziķiem, skaņotājiem utt) līdz alkohola piegādātājiem. Industrijai piedzīvojot 90% apgrozījuma kritumu, visas šīs darbavietas ir apdraudētas. "Jau ir vairāki nozares uzņēmumi, kas diemžēl atbalsta trūkuma dēļ ir pārtraukuši savu darbību," pauž asociācijā. Asociācijas pārstāvis Normunds Juraševskis, jautāts, minēt piemērus esošās situācijas vissmagāk skartajiem nozares uzņēmumiem, teic: "Coyote Fly", "Mana Bella", "Pasēdēt", "Četri balti krekli", "Malduguns Bārs" un citi.

Kā vienu no risinājumiem esošajai situācijai LBA aicina valdību apsvērt pabalstu piešķiršanu. "Uzņēmēji maksā nodokļus un PVN, tāpēc arī finansiāls pabalsts šajā neparedzamajā un bezprecedenta situācijā tiek gaidīts no valdības," tā norāda. LBA uzsver, ka šāds atbalsts stiprinātu valdības un uzņēmēju attiecības kopumā: "Citas Eiropas valstis jau ir soli priekšā šajā jomā, piemēram, Austrijas viesnīcas un restorāni no valsts saņem kompensāciju 80% apmērā no apgrozījuma. Asociācijas biedri atbalsta ārkārtējā stāvokļa ieviešanu ar nosacījumu, ka tiek sniegts finansiāls atbalsts uzņēmumiem, kuru darbība tiek ierobežota vai pārtraukta," informē Latvijas Bāru Asociācija.

Latvijas Bāru Asociācija dibināta 27. jūlijā.