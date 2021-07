Asociācija: Tūrismam kā nozarei nekāda īpašā atbalsta Covid-19 pandēmijā nav bijis

Tūrismam kā nozarei nekāda īpašā atbalsta Covid-19 pandēmijā nav bijis, uzskata Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) prezidente un uzņēmuma "Vanilla Travel" vadītāja Inga Kavaca.

"Pandēmijas sākums bija kā karš, kā vulkāna izvirdums, ar kuru neko nevar izdarīt. Taču likumi Eiropā nosaka, ka visiem ceļotājiem ir jāsaņem atpakaļ nauda. Līdz ar to tūrisma uzņēmumi nonāca situācijā, ka bizness ir apstājies, bet nauda ir jādod atpakaļ. Turklāt visbiežāk tā jau ir iemaksāta partneriem, kuri to jau arī ir iztērējuši ceļojuma organizēšanai," Covid-19 pandēmijas pirmo posmu raksturoja Kavaca.

Pēc viņas teiktā, ļoti izpaudās nozarē strādājošo lojalitāte un visi viesmīlības nozares uzņēmēji visā pasaulē ļoti viens otru atbalstīja. "Nozares sadarbība pasaulē noteikti ir palīdzējusi. Tāpat ļoti palīdzēja tas, ka valdības finansiāli atbalstīja aviokompānijas, un līdz ar to arī aviokompānijas varēja atmaksāt naudu gan tiem, kuri biļetes bija pirkuši individuāli, gan tūrisma kompānijām," stāstīja asociācijas prezidente.

Tāpat daudzām nozares kompānijām esot palīdzējis izdzīvot arī tas, ka 2018. un 2019.gadā bija sekmīgs gads un tūrisma kompānijas bija strādājušas ar peļņu un bija uzkrājumi.

Vienlaikus viņa atzīmēja, ka ir pieņemti arī skarbi lēmumi. Tai skaitā bijušas kompānijas, kurās bija vairāki desmiti darbinieku.

"Lai man atvaino valsts ierēdņi, bet tūrismam kā nozarei nekāda īpašā atbalsta nav bijis. Tas ir bijis standarta atbalsts, kurš ne ar ko neatšķīrās no citu nozaru uzņēmumiem, lai gan tūrisms ir viens no krīzes vissmagāk skartajiem. Smieklīgākais bija piedāvājums atbalstu noteikt atkarībā no apgrozījuma samazinājuma, salīdzinot ar pagājušā gada augustu, septembri un oktobri, kad tūrismā vispār bija aizliegts nodarboties ar uzņēmējdarbību," sacīja Kavaca.

Viņa pauda, ka šis laiks parādīja, cik ļoti valsts pārvaldē strādājošie ierēdņi nav gatavi iedziļināties katras nozares specifikā, lai gan tas nav nemaz tik grūti.

ALTA ir profesionāla sabiedriska organizācija, kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un asociācijas statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē.