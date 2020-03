ASV biržu indeksi un naftas cenas pieaug, Eiropas biržās kritums

Akciju cenas Ņujorkas biržā un pasaules naftas cenas otrdien pieauga, ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijai turpinot solīt pasākumus ekonomikas atveseļošanai pēc jaunā koronavīrusa radītajām sekām.

Dienu pēc tā sauktās "Melnās pirmdienas", kurā strauji bija kritušās akciju un naftas cenas, Volstrīta piedzīvoja ievērojamu kāpumu, tomēr Eiropas biržās akciju cenas turpināja kristies.

Analītiķi brīdināja, ka ir gaidāma nestabilitātes turpināšanās, jo nav skaidrs, cik lielā mērā koronavīruss izplatīsies ASV, cik ļoti tas ietekmēs pasaules lielāko ekonomiku, un cik stingra būs ASV politikas reakcija uz to.

Akciju cenas Milānas biržā saruka, lai gan Itālija nāca klajā ar plāniem atļaut ģimenēm atlikt hipotekāros maksājumus un dažu nodokļu maksājumus un lūgt ES atļauju palielināt papildu izdevumus virs plānotajiem 7,5 miljardiem eiro, lai palīdzētu uzņēmumiem, kuri cietuši no krasā tūrisma apjoma krituma pagājušajā mēnesī.

ASV koronavīrusa dēļ tika atcelti vairāki publiski pasākumi, kā arī no aprīļa uz augusta beigām tika pārcelta Ņujorkas Starptautiskā auto izstāde.

"Ir pieņēmums, ka tas noteikti dos triecienu ASV ekonomikai, bet nav zināms, cik daudz," sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

Naftas cenas pieauga pēc Krievijas enerģētikas ministra Aleksanda Novaka paziņojuma, ka Maskava paliek atvērta sadarbībai ar Saūda Arābiju un pārējām OPEC valstīm, lai stabilizētu naftas tirgu. "Es gribu teikt, ka durvis nav slēgtas," sacīja Novaks.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 4,9% līdz 25 018,16 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 4,9% līdz 2882,23 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 5,0% līdz 8344,25 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 5960,23 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,4% līdz 10 475,49 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,5% līdz 4636,61 punktam. Milānas biržas indekss FTSE MIB saruka par 3,3% līdz 17 870,18 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 10,4% līdz 34,36 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 8,3% līdz 37,22 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1450 līdz 1,1285 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3117 līdz 1,2898 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 102,36 līdz 105,55 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,27 līdz 87,49 pensiem par eiro.