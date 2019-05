ASV sašķidrināto dabasgāzi varētu glabāt Inčukalnā, uzskata Nemiro

No ASV piegādāto sašķidrināto dabasgāzi varētu glabāt Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, stāstīja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV).

Viņš atzina, ka patlaban gan nav panāktas konkrētas vienošanās par ASV sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm, bet sarunas par šādu iespēju notiek regulāri. Pēc Nemiro teiktā, tiek apsvērta iespēja piegādāt un uzglabāt ASV sašķidrināto dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Tāpat interesi par tās uzglabāšanu izrāda Igaunija un Somija.

Jau vēstīts, ka šonedēļ Lietuvas prezidentes Daļas Grībauskaites birojs paziņoja par šogad septembrī plānoto Baltijas valstu un ASV pirmo tikšanos formātā "3+1".

Šāda vienošanās 20. maijā tika panākta Kijevā, kur pēc Vašingtonas iniciatīvas sarīkota Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentu un ASV enerģētikas ministra Rika Perija tikšanās.

Tikšanās laikā Kijevā pārrunāts arī jautājums par sašķidrinātās dabasgāzes piegādi no ASV. Lietuva bija viena no pirmajām valstīm Eiropas Savienībā, kas sāka importēt sašķidrināto dabasgāzi no ASV caur Klaipēdas termināli.