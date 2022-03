Atbalsta 28 zemesgabalu atsavināšanu metrobusa līnijas izbūvei Rīgā

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja atbalstījusi 28 zemesgabalu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām metrobusa līnijas izbūvei Rīgā.

Šie zemesgabali vai to daļas atrodas ielu sarkanajās līnijās un ir nepieciešami neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūvei Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai.

Liela šo zemesgabalu daļa nepieciešama tieši gājēju ietves un veloceliņa izbūvei.

Pēc sākotnējām aplēsēm indikatīvās metrobusa līnijas izmaksas ir aptuveni 40,2 miljoni eiro.

Finansējumu šim projektam paredzēts iegūt no Eiropas Atveseļošanas fonda.

Kā informē pašvaldība, metrobuss ir no autosatiksmes atdalīta, neatkarīga autobusu vai trolejbusu līnija, to mēdz dēvēt arī par ātrgaitas autobusu vai trolejbusu. Tā mērķis ir nodrošināt ātrgaitas tramvajam pielīdzināmu pakalpojumu par ievērojami zemākām ieviešanas izmaksām.

Metrobusu līnijas mēdz veidot, paredzot iespēju tramvaja izbūvei nākotnē, pieaugot pasažieru skaitam. Arī šajā gadījumā tiks nodrošināta iespēja perspektīvā pielāgot izbūvēto infrastruktūru tramvaja satiksmei, ja tas kļūs nepieciešams.

Projekts paredz no autosatiksmes neatkarīgas sabiedriskā transporta brauktuves izveidi Dzelzavas ielā starp Zemitāna tiltu un līnijas galapunktu Juglas ielā.

Pa šo brauktuvi ar luksoforu prioritāti un īpaši labiekārtotām pieturām plānots organizēt visu sabiedrisko transportu Dzelzavas ielā, bet virzienā uz jauno galapunktu Juglas ielā plānots organizēt pagarinātu 23.trolejbusa maršrutu no Centrālās dzelzceļa stacijas.

Visā ielas garumā plānots sakārtot ietves un krustojumus, izbūvēt kvalitatīvus veloceļus un vairākas jaunas gājēju pārejas - kā arī izbūvēt trūkstošo Dzelzavas ielas posmu.

Šis projekts ieviesīs augstas kvalitātes sabiedrisko transportu Purvciemā kā apkaimē ar lielāko iedzīvotāju skaitu Rīgā un nodrošinās ātru un ērtu sabiedriskā transporta savienojumu uz strauji augošo Dreiliņu apkaimi un teritoriju ap Juglas ielu, norāda pašvaldība. Savukārt Zemitānu stacijā pasažieri varēs ērti pārsēsties uz jaunajiem, bieži kursējošajiem elektrovilcieniem un īsā laikā nokļūt Pārdaugavā, tostarp pat Bolderājā.

Projekts ir daļa no Eiropas Aveseļošanas un noturības mehānisma plānā iekļautās Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšanas reformas, kuras mērķis ir veicināt paradumu maiņu, ieviešot satiksmes plūsmu pārstrukturizāciju.

Līnijas izbūvi paredzēts veikt līdz 2026.gadam.