Atbalsta instrumenti nav burvju nūjiņa, mājasdarbs jāizpilda pašam: 'EMJ Metāls' pieredze

Uzņēmuma veiksmīgas attīstības pamatā nav vienas konkrētas metodes vai darbības. Tā ir dažādu atbalsta instrumentu, programmu un pasākumu kombinācija – kontaktbiržas, izstādes, tirdzniecības misijas, arī dalība Eiropas Biznesa atbalsta tīklā (Enterprise Europe Network jeb EEN) un citas aktivitātes. Jāizmanto visas iespējas, kas tiek piedāvātas, un būs rezultāts, pauž Agris Punculs, SIA “EMJ Metāls” mārketinga direktors.

Metālapstrādes uzņēmums SIA "EMJ Metāls" dibināts 2010. gadā. Tas ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, un tā pamatdarbība ir metāla lokšņu lāzergriešana un locīšana, savukārt gala produkts ir sagataves, kas tiek ražotas pēc konkrēta klienta pasūtījuma.

2020. gadā uzņēmuma konsolidētais apgrozījums sasniedza gandrīz 12 miljonus eiro. Apmēram 28% no apgrozījuma veidoja eksports, galvenie "EMJ Metāls" eksporta tirgi ir Beniluksa valstis, Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. 72% apgrozījuma veidoja vietējo klientu pasūtījumi, tomēr, kā norāda Punculs, izvērtējot vietējo klientu profilu, kļūst redzams, ka tāpat lielākā daļa strādā eksportam, tādējādi reāli uz vietējo tirgu attiecināmā apgrozījuma daļa neesot lielāka par pieciem procentiem.

"EMJ Metāls" ir arī viens no detaļu piegādātājiem "Patria" 6x6 bruņumašīnu izstrādes un iegādes projektā Latvijas valdības un Somijas valdības līguma ietvaros. Uzņēmums ir attiecīgi sertificēts darbībai šajā nozarē.

Daudzpusīga sadarbība



"EMJ Metāls" līdzšinējo sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Agris Punculs novērtē atzinīgi. Jau no pirmsākumiem laba komunikācija veidojusies ar LIAA reģionālajām struktūrvienībām Somijā, Zviedrijā, Dānijā u. c. valstīs. "Piemēram, vēl tik tikko bija situācija, kad man nekādi neveicās sarunāt tikšanos ar kādu Somijas uzņēmēju, vienkārši kaut kas nevedās un viss. Talkā nāca LIAA pārstāve Somijā Alise Barvika. Viņa to nokārtoja ātri un viegli, un esam jau ar šo uzņēmēju vienojušies par tikšanos. Par LIAA ārvalstu pārstāvniecību vadītājiem varu teikt tikai to labāko, tie cilvēki ir savā vietā, viņi zina, ko dara, un ir īsti patrioti."

Agris Punculs stāsta, ka pietiekami interesanta un vērtīga pieredze uzņēmumam veidojusies saistībā ar LIAA organizētajām tirdzniecības misijām. No aģentūras saņemts atbalsts dažādām eksporta veicināšanas aktivitātēm, dalībai izstādēs, sadarbībā ar LIAA "EMJ Metāls" ražotni apmeklējušas arī uzņēmēju delegācijas.

Foto: Publicitātes foto/emjmetals.lv

Nenoliedzami, liela nozīme esot arī publicitātes pasākumiem. Tā pirms pāris gadiem uzņēmums kļuva par LIAA un Ekonomikas ministrijas rīkotā konkursa "Eksporta un inovāciju balva 2019" laureātu, iegūstot atzinību nominācijā "Eksportspējīgākais komersants lielo un vidējo komercsabiedrību grupā".

Kā Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas (MASOC) biedrs "EMJ Metāls" ir piedalījies arī LIAA rīkotajos nacionālajos stendos.

Viens no efektīviem instrumentiem uzņēmuma panākumu kaldināšanā ir arī izstādes, kas nereti tiekot novērtētas par zemu. Agris Punculs norāda, ka "EMJ Metāls" ik gadu piedalās apmēram piecās dažādās nozares izstādēs. Protams, tas nav lēts pasākums, turklāt daudzi uzņēmēji kļūdaini cerot, ka pietiks apmeklēt vienu izstādi un notiks brīnums. Tā gan nenotiekot, par sevi ir jāatgādina neatlaidīgi, pastāvīgi un regulāri. Daudz atkarīgs no tā, cik tu labi esi izstādei sagatavojies, kā tu strādā stendā – īsinot laiku datora ekrānā vai aktīvi komunicējot ar apmeklētājiem un ieinteresējot izstādes apmeklētājus.

"Izstādēm no mūsu skatpunkta ir divi fundamentāli labumi – pirmais, tie ir kaut kādi jauni kontakti, jauni biznesi, otrais, izstādes dod iespēju satikt klātienē savus klientus un aprunāties, arī ar tādiem, kas nav satikti pusotru gadu vai vairāk. Protams, var nākties arī kļūdīties ar izstādi, kurā esi nolēmis piedalīties, arī tā mums ir gadījies. Pagājušajā gadā lielākoties tika rīkotas digitālās izstādes, un cilvēki, kas tās apmeklēja, bija pavisam citi nekā tie, kas nāktu "īstajās" izstādēs. Pēdējie lielākoties arī ir lēmumu pieņēmēji, tie, kuri kaut ko tērē. Protams, jārēķinās, ka mainās paaudzes, parādās jauni apstākļi un mainās arī izstāžu nozīme," vērtē Punculs.

Bizness bez robežām



Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) Sadarbības iespēju datubāzē uzņēmums ir reģistrējies dažus beidzamos gadus, stāsta Agris Punculs. "EEN līdz šim mēs esam izmantojuši divos veidos jeb sadaļās. Pirmkārt, ir izveidots savs profils, kurā, īsumā raksturojot, esam norādījuši, kas mēs esam, ko mēs darām, kādas ir mūsu tehniskās iespējas, ko mēs meklējam un kurās valstīs meklējam.

Otrkārt, balstoties uz dažādiem mūsu norādītiem atslēgas vārdiem, kas saistīti ar nozari un darbības jomu, saņemam informāciju par potenciālajiem pieprasījumiem, kas ar šiem atslēgas vārdiem saistās. EEN ir palīdzējis atrast vairākus klientus, arī nodibināt kontaktus, kas, iespējams, būs ar atdevi kaut kad nākotnē. Piemēram, ir situācijas, kad potenciālie sadarbības partneri interesējas par gatavām metāla konstrukcijām, – atbildam, ka tādas nevaram nodrošināt, taču varam piedāvāt sagataves. Tad ir atbilde – OK, ne šoreiz. Taču idejiski viņus esam ieinteresējuši.

Tāpat caur EEN saņemam informāciju par kontaktbiržu pasākumiem, kurus šis tīkls organizē, piemēram, Zviedrijā, kur tūlīt novembrī notiks mūsu nozarei diezgan svarīga izstāde "ELMIA Subcontractor"," viņš norāda.

Foto: Publicitātes foto

EEN, pēc uzņēmēja domām, ir noderīgs resurss, ko ir vērts izmantot, taču ieteikums ir neieciklēties uz vienu – jāizmanto visi kanāli, kas tiek piedāvāti, un tad arī būs rezultāts.

Kā savā ziņā paradoksālu faktu Agris Punculs piemin to, ka ar EEN palīdzību uzņēmums ir ieguvis sadarbības partneri no Itālijas. "Paraugāmies kartē, kur ir Itālija, kur mēs. Tam, ko mēs darām, ir savs ekonomiskais pamatojums, ir veselais saprāts, kas saka – jā, tajā un tajā valstī mēs vēl varam meklēt potenciālos klientus, tur tie būs, bet kaut kur tālāk jau būs apmēram tas pats, kas ar lielgabalu pa zvirbuļiem šaut. Itālis mūs atrada, mums bija gara sarakste, gara rēķināšana, un līdz pēdējam brīdim neticējām, ka viņš kaut ko pasūtīs, bet pasūtīja! Cilvēks atnāca ar savu stāstu, savu vajadzību, un mēs arī izgatavojām detaļas, ko viņam vajadzēja."

Ar to arī jāsaprot, ka noteikt biznesam kaut kādas ģeogrāfiskās robežas nav īsti iespējams. Piemēram, "EMJ Metāls" esot pieredze arī ar dalību izstādēs kaimiņos, Lietuvā un Igaunijā, kur cilvēki teikuši, ka viņiem pietiekot savu vietējo piegādātāju, sak, ko tu vispār te dari... "Bet es atbildu – mēs jūsu valstī pagājušajā gadā apgrozījām tik un tik. Mans arguments – ja klients ir atnācis pie manis, es esmu viņam iedevis informāciju par mūsu iespējām un cenas piedāvājumu un viņš ir pateicis – jā, tas man der, tad kāpēc atteikt?" piebilst Punculs.

Uzņēmējs uzsver – ir jāsaprot, ka ne EEN, ne kontaktbiržas, ne citi atbalsta instrumenti nav burvju nūjiņas. Katram uzņēmējam pašam jāiegulda savs darbs, tā teikt, jāizpilda mājasdarbs kā skolniekam. Un tad viss būs. "Dzirdam daudz negāciju, cilvēki runā, ka valsts iestādes neatbalsta eksportu, neatbalsta uzņēmējus. Manuprāt, ar tiem instrumentiem, kas attiecas uz eksporta veicināšanu un par ko mēs tagad runājam, viss ir OK, bet vienlaikus gribu uzsvērt, ka ļoti daudz atkarīgs no tevis kā no cilvēka. Neviens neko gatavu klāt nepienesīs.

Jāzina, ko tu gribi panākt, un ir aktīvi jādarbojas. Bet, ja tu domā, ka kāds tavā vietā aizies, visu sarunās, visu izdarīs, – tam ir citi instrumenti, specializētie uzņēmumi."