Atbalsta pasākumi turpinās arī pēc ārkārtējās situācijas beigām

Lai arī Ministru kabinets 1. aprīlī pieņēma lēmumu ārkārtējo situāciju pēc 6. aprīļa neturpināt, valstī joprojām ir saglabāti drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, un līdz ar to tiek turpināti arī atbalsta pasākumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem, informē Finanšu ministrija.

Krīzes skartajiem uzņēmumiem Covid-19 izraisīto grūtību pārvarēšanai ir pieejams valsts atbalsts apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalstam var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūnijam, un to var izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža līdz 2021. gada 31. jūlijam. Savukārt, lai palīdzētu saglabāt darbavietas un nodrošināt cilvēkus ar iztikas līdzekļiem, turpinās arī dīkstāves atbalstu un algu subsīdiju izmaksa.

Komersantiem, kuri var pierādīt Covid-19 negatīvo ietekmi un kuriem nav finanšu grūtību, "Altum" krīzes seku mazināšanai piedāvā sešas programmas – garantijas banku kredītu brīvdienām, garantijas banku aizdevumiem lielajiem komersantiem, aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem, sindicētos (kopā ar banku) aizdevumus vidējiem un lielajiem komersantiem, eksporta kredītu garantijas arī uz Eiropas Savienības (ES) valstīm visiem komersantiem, kā arī kapitāla fonda finansējumu. Vienlaikus "Altum" turpina nodrošināt arī visas ikdienas atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

Arī šogad uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam ir pagarināts termiņš gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu iesniegšanai par 2020.gadu. Uzņēmumi, kuriem pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu un kuru gada pārskata iesniegšanas termiņš ir 30. aprīlis vai 31. jūlijs, gada pārskatu attiecīgi drīkst iesniegt līdz 2021. gada 31. jūlijam vai līdz 31. oktobrim. Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas un to iestādes gada pārskatu par 2020. gadu varēs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam trīs mēnešus vēlāk, proti, līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tāpat trīs mēnešus vēlāk – līdz 2021. gada 30. jūnijam, pārskatus par savu darbību 2020. gadā drīkst iesniegt sabiedriskā labuma organizācijas un sociālie uzņēmumi. Savukārt publiskas personas pārskatu par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu 2020. gadā iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim.

Uzņēmēji un citas organizācijas, kuru saimnieciskā darbība cietusi valdības noteikto drošības pasākumu Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ, var lūgt atbrīvojumu no nomas maksas vai tās samazinājumu, ja telpas tiek nomātas valsts vai pašvaldību, citu atvasinātu publisku personu un to kapitālsabiedrību nekustamajos īpašumos. Par laika periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam iesniegums iznomātājam jāiesniedz līdz 31. jūlijam vai atsevišķos gadījumos līdz 14. jūnijam. Iznomātājs to izvērtēs 10 darbdienu laikā. Ja telpas tiek īrētas no privātā komersanta, tad par nomas maksu un citiem maksājumiem, ja tādi ir, pusēm jāvienojas savā starpā.