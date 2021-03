Atbildību par epidemioloģisko drošības prasību izpildi sabiedriskajā transportā atstās pašvaldību ziņā

Ministru kabinets piektdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātos grozījumus rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", paredzot atstāt pašvaldību ziņā risinājumus, kā sabiedriskajā transportā nodrošināt epidemioloģisko prasību izpildi, kā arī Valsts policijai un pašvaldības policijai paredzēts nodrošināt izpildes kontroli.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekš Operatīvās vadības grupa rosināja nodrošināt, ka pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 30% no tā ietilpības, taču piektdien satiksmes ministrs Tālis Linkaits un premjerministrs Krišjānis Kariņš bija vienisprātis, ka, nosakot konkrētu sabiedriskā transporta piepildījuma procentu, būtu sarežģīti to kontrolēt, un, nosakot konkrētu procentu un to nekontrolējot, šīm prasībām nav īsti jēgas.

Tādēļ SM rosina ļaut pašvaldībām pašām pieņemt lēmumus, piemēram, pārskatot atlaižu politiku, kursēšanas grafiku, maršrutus un citus pasākumus.

Rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nosaka, ka ar 2020. gada 7. decembri sabiedriskā transporta pārvadātājam organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50% no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.

Projekts paredz noteikt, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājiem un pārvadātājiem jānodrošina noteikto epidemioloģisko prasību izpildi, kā arī Valsts policijai un pašvaldības policijai paredzēts nodrošināt izpildes kontroli.

Ministru kabineta 9. marta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības prasībām sabiedriskajā transportā, to ievērošanu un kontroli". Ņemot vērā ziņojumā ietverto informāciju par esošo situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām, secināts, ka nepieciešams pastiprināt epidemioloģisko prasību par transportlīdzekļu ietilpības ierobežojuma un mutes un deguna aizsegu izpildes kontroli.