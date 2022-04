E-komercijas tirdzniecības apjomi turpina palielināties, iedzīvotājiem iepērkoties gan ārvalstīs, gan pašmāju tirgū. Līdz ar to pircējiem arvien biežāk nākas saskarties ar šī biznesa niansēm – atsevišķu preču atcelšanu, piegādēm pa daļām u. c. Portāls "Delfi Bizness" vērtē, kādas ir pircēju tiesības šajos gadījumos un vai viņi tērē savu enerģiju tam, lai sūdzētos patērētāju tiesību aizstāvjiem par šādiem jautājumiem.

Gadās situācijas, kad pircēji, internetveikalā veidojot pirkumu no vairākām precēm, saņem sūtījumu tikai ar daļu no tām, jo dažas uzņēmums ir atcēlis. Un, lai arī veikali atgriež naudu par atceltajām precēm, iepirkšanās pieredze var neveidoties pozitīva, it īpaši, ja pircējam nav bijis iespējas "ielauzties" automatizētajā piegādes procesā un koriģēt vai atcelt savu pasūtījumu, ja tas netiek izpildīts pilnā apmērā. Pēc portāla "Delfi Bizness" novērojumiem, piemēram, tās var būt situācijas, kad iedzīvotāji pasūta pārtikas preces pēc konkrētas kulinārijas receptes un daļēja sastāvdaļu piegāde nenodrošina vēlamo rezultātu, kā arī runa var būt par pasūtījumiem, kuros ir viena vai vairākas galvenās/dārgākās preces, bez kurām pārējās nemaz netiktu ieliktas grozā, un galvenās preces atcelšana un tikai mazāk nozīmīgo piegāde neapmierina pircēju. Tāpat tas ir jautājums par piegādes izmaksām.