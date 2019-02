Atcelti trešdien plānotie 'airBaltic' un 'Ryanair' reisi uz un no Beļģijas

Beļģijā notiekošā nacionālā streika dēļ trešdien atcelti plānotie Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" un Īrijas zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" reisi uz un no Beļģijas, liecina starptautiskās lidostas "Rīga" publiskotā informācija.

Tostarp atcelti "airBaltic" reisi no Rīgas uz Briseli, kas plānoti plkst.7.20 un 16.35, kā arī reisi no Briseles uz Rīgu, kuru ielidošanas laiki bija paredzēti plkst.13 un 22.20. Atcelts arī "Ryanair" reiss no Briseles "Šarleruā" lidostas uz Rīgu, kura ielidošanas laiks bija plānots plkst.20.45 un reiss no Rīgas uz Briseles "Šarleruā" lidostu, kas bija plānots plkst.21.10.

Aģentūra LETA jau vēstīja - tā kā streikā iesaistīsies arī gaisa satiksmes kontrolieri, Beļģijas gaisa satiksmes kontroles dienests "Skeyes" paziņojis, ka no otrdienas plkst.22 (plkst.23 pēc Latvijas laika) līdz trešdienai plkst.22 (plkst.23 pēc Latvijas laika) Beļģijas gaisa telpā aizliegti lidojumi, kas zemāki par 8000 metriem. Tas nozīmē, ka Beļģijas lidostās nepacelsies un nenolaidīsies neviena lidmašīna.

Tiks atļauti tikai militārie, valdības un ārkārtas lidojumi.

Lidojumi Beļģijas gaisa telpā virs 8000 metriem tiek vadīti no kontrolcentra Nīderlandes pilsētā Māstrihtā.

Paredzams, ka streika dēļ Beļģijā nekursēs arī vilcieni, autobusi un tramvaji.

Nespējot vienoties par algām, streiku izsludinājušās trīs lielās arodbiedrības. Briseles centrā trešdien gaidāmas protesta demonstrācijas un mītiņi.