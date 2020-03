Atcelto reisu dēļ 'airBaltic' pašreiz neredz vajadzību piesaistīt papildu līdzekļus no īpašniekiem

Nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" vēl nevar prognozēt koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ radītos zaudējumus, bet pašreiz nav vajadzīga papildu līdzekļu piesaiste no līdzīpašniekiem - Latvijas valsts un dāņu finanšu investora, norādīja lidsabiedrības pārstāve Alise Briede.

Viņa uzsvēra, ka pašreiz neviens nespēj paredzēt, cik ilgi saglabāsies un kā mainīsies vīrusa ietekme uz aviācijas nozari, tāpēc neviena lidsabiedrība nevar prognozēt pilnu zaudējumu apmēru. "airBaltic" jau 28.februārī izveidoja darba grupu, kas analizē situāciju un pieņem preventīvus lēmumus, lai tādējādi samazinātu izmaksas un saglabātu uzņēmuma efektivitāti.

Viņa uzsvēra, ka pašlaik uzņēmuma līdzekļu pieejamība ir salīdzinoši augsta un papildu finanšu piesaiste no tās līdzīpašnieku puses šobrīd nav nepieciešama. Turklāt "airBaltic" apdrošinātājs ir Vācijā bāzētais uzņēmums "Albatros", kas specializējies tieši lidsabiedrību un citu nozares uzņēmumu apdrošināšanas jautājumos.

"airBaltic" seko atbildīgo iestāžu izdotajām rekomendācijām un pielāgo savas ikdienas darbības atbilstoši tām, norādīja Briede, piebilstot, ka uzņēmuma gaisa kuģa salona apkalpes locekļi ir informēti par saslimšanas pazīmēm, rīcību aizdomu gadījumā, kā arī tās lidmašīnas ir aprīkotas ar nepieciešamo preventīvo aprīkojumu.

Pēdējās dienās rezervāciju skaits lidojumiem uz vīrusa ietekmētajiem reģioniem ir īslaicīgi samazinājies, taču pasažieru vidū interese par brīvdienu ceļojumiem, jo īpaši vasaras mēnešos, kad "airBaltic" atsāks reisus uz virkni galamērķu, saglabājas augstā līmenī. Savukārt pasažieru skaits, kas atceļ rezervācijas uz citiem reģioniem vai neierodas uz lidojumiem, nav būtiski audzis.

Saistībā ar "airBaltic" atceltajiem lidojumiem Briede skaidroja, ka pasažieri, kuri ietekmēti lidojumu izmaiņu dēļ, tiek pārcelti uz citiem lidojumiem. Lidsabiedrība ar viņiem sazinās personiski, lai piedāvātu ceļojuma alternatīvas. Iespēju robežās "airBaltic" īsteno vairākas pieejas, lai palīdzētu pasažieriem nonākt plānotajā galamērķī.

Pasažieriem, kuri bija plānojuši lidot uz Milānu, tiks piedāvāta iespēja bez maksas pārcelt savas rezervācijas uz citiem "airBaltic" galamērķiem šajā apkārtnē - Cīrihi, Ženēvu, Minheni un Vīni. Tāpat nepieciešamības gadījumā pasažieri tiek pārreģistrēti uz "airBaltic" sadarbības partneru lidojumiem.

Jau ziņots, ka veselības un drošības apsvērumu dēļ, kā arī sekojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām, "airBaltic" nolēmusi pārtraukt visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas no pirmdienas līdz aprīļa beigām. Savukārt no 29.marta līdz 31.maijam "airBaltic" atcēlusi vēl 370 lidojumus uz dažādiem galamērķiem, samazinot kopējo sēdvietu skaitu par 7%.

Briede norādīja, ka reisu skaits galvenokārt samazināts uz tiem galamērķiem, uz kuriem bijis zemākais pasažieru pieprasījums. Lielākajai daļai pasažieru būs iespējams nokļūt iecerētajā galamērķi tajā pašā vai nākamajā dienā.

Uz šo reģionu lidojumus veic arī lidsabiedrība "Ryanair", kas nodrošina reisus uz un no Bergamo. Aviokompānija ir informējusi, ka no 17.marta šajā maršrutā samazinās reisu skaitu.

Kopumā 2019.gadā "airBaltic" pārvadāja 5 049 317 pasažierus.

"airBaltic" peļņa 2018.gadā pieauga par 46%, sasniedzot 5,4 miljonus eiro, bet kompānijas ieņēmumi palielinājās par 18% un bija 408,7 miljoni eiro.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, kā arī "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.