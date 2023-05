ATD izbeidz līgumus ar 'Nordeka' par pārvadājumiem Vidzemē

Autotransporta direkcija (ATD) ir pieņēmusi lēmumu vienpusēji izbeigt līgumus ar AS "Nordeka" par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu maršrutu tīkla daļās "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda", "Delfi Bizness" informēja ATD.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā Valmieras tiesas spriedumu, kas noteica, ka noslēgtā vienošanās par līguma sagatavošanās termiņa pagarināšanu starp ATD un "Nordeka" ir spēkā neesoša.

ATD skaidro, ka pakalpojumu sniegšana saskaņā ar "Nordeka" noslēgtiem līgumiem nav uzsākta un, atkārtoti negrozot un nepagarinot izpildes termiņus, tā nav iespējama, jo jau šobrīd ir iestājies būtisks saistību izpildes termiņa kavējums.

Līdz ar šo lēmumu ATD nodrošina atbilstību Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam un mērķiem, tajā skaitā, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi.

Plānots, ka saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem, sabiedriskā transporta pakalpojumus šajos maršrutos līdz 2024. gada 30. jūnijam turpinās nodrošināt AS "CATA".

Tuvākajā laikā ATD izsludinās atklātu konkursu par iespējām nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda".

Jau vēstīts, ka 2021. gada pavasarī ATD noslēdza desmit gadu līgumus ar "Nordeka" par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos.

Pārvadājumi "Nordeka" bija jāuzsāk 2022. gada 1. jūlijā. Tomēr pagājušā gada maija sākumā līdzšinējais pārvadātājs šajos maršrutos – "CATA" – saņēma vēstuli no ATD, kurā paustas bažas, ka "Nordeka" jūlijā pārvadājumus nevarēs sākt veikt.

"CATA" pārstāvis Lotārs Dravants iepriekš "Delfi Bizness" apliecināja, ka no ATD puses sākotnēji nācis piedāvājums "CATA" nodrošināt pārvadājumus attiecīgajos "Nordekas" maršrutos dažus mēnešus, jau 2022. gada rudenī to atkal ļaujot darīt "Nordeka". Tomēr "CATA" ar to nav bijusi mierā, tādēļ līgums ar "CATA" tika noslēgts uz gadu – līdz 2023. gada 30. jūnijam – ar iespēju pagarināt vēl uz gadu.

Tādējādi ATD grozīja iepirkuma līgumus un deva "Nordeka" vairāk laika sagatavoties pārvadājumu sākšanai. "CATA" un SIA "Tukuma auto" šos grozījumus pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā, kas atzina, ka ATD nebija nekāda pamata piešķirt "Nordeka" papildus laiku.

"Nordeka" Administratīvās tiesas spriedumu pārsūdzēja Augstākās tiesas Senātā, kurš kasācijas tiesvedību lietā ierosināt atteicās. Tādējādi stājās spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas atzina par prettiesiskām starp ATD un "Nordeku" noslēgtās vienošanās par grozījumiem līgumos.